Руководитель пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, предположительно, пренебрежительно отозвавшаяся о пострадавших от наводнения жителях, может быть отправлена в отставку. Об этом заявил в ходе визита в регион президент РФ Владимир Путин.
В ходе встречи главы государства с жителями Тулуна, местный блогер Артем Павлечко спросил у Владимира Путина о его отношении к скандалу с участием чиновницы Алашкевич. Видео с ответом президента он затем выложил в своем Instagram-аккаунте. «Я первый раз это слышу. Если она так сказала, то она непорядочный человек. Не хочу выражаться нецензурными словами, но она этого заслуживает. Надеюсь, что губернатор примет решение», — заявил Владимир Путин.
Напомним, 21 августа иркутский губернатор Сергей Левченко назначил служебную проверку в связи с появившейся в интернете аудиозаписью разговора с участием, предположительно, пресс-секретаря главы региона Ирины Алашкевич. Голос в записи нелицеприятно отзывается о работе с пострадавшим от паводка населением, называя жителей региона «бичевней» и «быдлом». Сама Ирина Алашкевич на своей странице в соцсети Facebook назвала появления аудиозаписи «провокацией со стороны тех сил, которые на протяжении последнего года раскачивают социально-политическую ситуацию в области», однако позже удалила пост. Примерно через неделю губернатор Сергей Левченко, комментируя результаты первой экспертизы аудиозаписи, заявил, что запись, возможно, является смонтированной фальшивкой.