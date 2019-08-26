Аудиозапись, где якобы пресс-секретарь губернатора Иркутской области оскорбительно высказывается о пострадавших от паводка людях, признали фейком

Эксперты обнаружили признаки монтажа в аудиозаписи, где якобы начальник управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ирина Алашкевич оскорбительно высказывается в адрес жителей, пострадавших от паводков.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Иркутской области Сергея Левченко, запись, на которой, предположительно, чиновница негативно высказывается в адрес пострадавших от наводнения жителей региона, появилась в соцсетях и Telegram-каналах на прошлой неделе.

На записи женский голос нелицеприятно отзывается о работе с пострадавшим от паводка населением, называя жителей региона «бичевней» и «быдлом», а также говорит, что на встречу с посетившим Иркутскую область президентом России Владимиром Путиным пришли плохо одетые люди, у которых «два класса образования». Предположительно, данные слова могли принадлежать руководителю пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирине Алашкевич.

После этого случая, обнародованная аудиозапись по распоряжению губернатора региона была отправлена на экспертизу в «специализированную организацию», где проверяли ее подлинность и возможный монтаж.

«Экспертиза была запрошена, мы получили предварительные данные, что это монтаж. Я сразу же сказал для большей объективности запросить как минимум еще одну экспертизу или две», — прокомментировал ТАСС Сергей Левченко.

Губернатор региона также отметил, что на эту работу потребуется не меньше недели. Все последующие решения будут приниматься в зависимости от результатов экспертизы. В ее рамках предстоит определить подлинность записи и наличие признаков монтажа. На время проверки чиновница находится в отпуске.

Сама же Ирина Алашкевич на своей странице в соцсети Facebook назвала появления аудиозаписи «провокацией со стороны тех сил, которые на протяжении последнего года раскачивают социально-политическую ситуацию в области».

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