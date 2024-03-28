Красноярский суд оштрафовал местный бар Elton на почти полмиллиона рублей. Ранее заведение попало в центр скандала с травести-вечеринкой, а теперь, по данным Судебного департамента Красноярского края, его признали виновным в «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений».

Юридическое лицо красноярского бара Elton решением Советского райсуда Красноярска было признано виновным по административной статье, а именно ч.1 ст 6.21 КоАП РФ. Заведение обязали выплатить штраф в размере 450 000 рублей, на исполнение судебного решения владельцам бара дали два месяца.

Напомним, упомянутый бар попал в скандал после жалобы главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в силовые органы, после которой в заведение нагрянула проверка. Причиной возмущений стало размещенное в соцсетях видео с травести-вечеринки, которая проходила в Elton’е 23 февраля нынешнего года. Во время визита правоохранителей, который произошел двумя днями позже, с посетителей и персонала бара взяли объяснительные, а более десятка человек были задержаны. День спустя владельцы бара сообщили, что намерены его закрыть.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске закрывается бар Nebar: заведение, на которое в разное время жаловались новосибирский «Союз отцов» и депутат областного Заксобрания, после проверок от прокуратуры и Роспотребнадзора заявило о прекращении работы.