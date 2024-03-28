Красноярский бар оштрафовали за «пропаганду нетрадиционных отношений»

Павел Ганьшин
 
Красноярский бар оштрафовали за
Изображение от fabrikasimf на Freepik

Красноярский суд оштрафовал местный бар Elton на почти полмиллиона рублей. Ранее заведение попало в центр скандала с травести-вечеринкой, а теперь, по данным Судебного департамента Красноярского края, его признали виновным в «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений».

Юридическое лицо красноярского бара Elton решением Советского райсуда Красноярска было признано виновным по административной статье, а именно ч.1 ст 6.21 КоАП РФ. Заведение обязали выплатить штраф в размере 450 000 рублей, на исполнение судебного решения владельцам бара дали два месяца.

Напомним, упомянутый бар попал в скандал после жалобы главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной в силовые органы, после которой в заведение нагрянула проверка. Причиной возмущений стало размещенное в соцсетях видео с травести-вечеринки, которая проходила в Elton’е 23 февраля нынешнего года. Во время визита правоохранителей, который произошел двумя днями позже, с посетителей и персонала бара взяли объяснительные, а более десятка человек были задержаны. День спустя владельцы бара сообщили, что намерены его закрыть.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске закрывается бар Nebar: заведение, на которое в разное время жаловались новосибирский «Союз отцов» и депутат областного Заксобрания, после проверок от прокуратуры и Роспотребнадзора заявило о прекращении работы.

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