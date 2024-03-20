В Новосибирске закрывается бар Nebar на улице Ядринцевской. Ранее на вечеринки в заведении пожаловались новосибирские общественники и депутат Заксобрания.

О прощальной вечеринке, которая состоится в ближайшие выходные, сообщило руководство новосибирского бара Nebar. Заведение закрывается после поступивших жалоб и прокурорской проверки.

«Почти 6 лет точка на карте Ядринцевская, 14 приманивала отцов и матерей Новосибирска, будущих мэров и прошлых дворников, самых горячих крошек в радиусе 200 км и самых чётких ребят со всех окрестностей. <…> Мы шумели и гремели на стойке, под стойкой и даже иногда вместо стойки. Мы танцевали и любили так, будто утро никогда не наступит, а молодость всё простит», — говорится в сообщении на сайте бара.

Напомним, что в феврале этого года с жалобой на работу бара в региональный Следственный комитет обращался председатель общественной организации «Союз отцов» в Новосибирской области Сергей Майоров, который требовал закрыть Nebar. Также официальное обращение руководителю региональной прокуратуры с просьбой дать юридическую оценку ночному клубу направлял депутат Заксобрания Александр Аверкин. В итоге проверок в баре нашли нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

«Считаю, что закрытие этого заведения вполне закономерно. То, что там происходило совершенно недопустимо. Прокуратура оперативно отреагировала на мой депутатский запрос и провела проверку данной организации. Уверен, что жители Новосибирска так же поддерживают решение о закрытии «Небара»», — сообщил «Континенту Сибирь» депутат. При этом Александр Аверкин уточнил, что сам никогда не посещал заведение.

Сегодня же стало известно, что правоохранители выясняют обстоятельства предполагаемого дебоша актера сериала «Слово пацана» Никиты Кологривого в одном из новосибирских баров.