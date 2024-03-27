Авиакомпанию S7 в очередной раз привлекли к административной ответственности за нарушение прав пассажиров, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. По данным ведомства, причиной снова стал овербукинг.

Новосибирская транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию S7 за отказ в перевозке пассажиров. Как сообщает надзорное ведомство, инцидент произошел в ноябре 2023 года — два пассажира, купивших билеты на рейс S7 Новосибирск — Красноярск, не были допущены к перелету из-за того, что на борту для них не оказалось свободных мест — авиакомпания допустила овербукинг, продав на рейс больше билетов, чем может вместить самолет.

Прокуратура внесла представление об устранении нарушений директору авиакомпании, в результате чего упомянутые пассажиры все же смогли попасть в пункт назначения, а также получили в качестве компенсации по 2,5 тысячи рублей. Авиакомпанию привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ и назначили ей штраф в 30 тысяч рублей.

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