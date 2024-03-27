Актера Никиту Кологривого выпустили из спецприемника

Сегодня, 27 марта, актера Никиту Кологривого освободили из новосибирского спецприемника МВД по истечению срока административного ареста. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Напомним, что артист содержался в изоляторе на протяжении 7 суток после дебоша в одном из баров Новосибирска. Стоит отметить, что после нетрезвой выходки Никиту Кологривого сняли с главной роли в байопике о Владимире Жириновском, а съемки фильма приостановили.

«Из-за поведения актера, отобранного на главную роль, процесс затормозился. Сейчас будет объявлен новый кастинг», — пояснил порталу Regions.Ru бизнесмен Андрей Ковалёв, в усадьбе которого должны были проходить съемки фильма «Жириновский. Взлет».

По информации прокуратуры Новосибирской области, Никита Кологривый, «находясь в общественном месте в присутствии иных лиц, в состоянии алкогольного опьянения» оскорбил работников бара и немного побил бармена. Кроме того, актер «насильственно склонял к поцелую» девушку-администратора, а получив отказ, укусил ее за ногу. Позднее, уже будучи в зале суда, Никита Кологривый заявил журналистам, что попросил у девушки прощения и предложил укусить его в ответ. Но она, судя по всему, предложением не воспользовалась.

В итоге Никите Кологривому, приехавшему в Новосибирск для участия в кинофестивале «Семейные традиции» вменили мелкое хулиганство.