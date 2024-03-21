В Центральный районный суд города Новосибирска поступил материал об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 КрАП РФ (хулиганство) в отношении Никиты Кологривого, известного по роли Кощея в сериале «Слово пацана». Перед началом судебного заседания актер пообщался с журналистами и принес извинения за устроенный накануне дебош в одном из местных баров. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

«Ну что сказать, некрасивая ситуация, я полностью это признаю. Оправдываться я не собираюсь, только покаяться. В таких ситуациях мужчина должен извиняться. Это мой путь, за свои ошибки я готов отвечать», — сказал Никита Кологривый.

Напомним, о дебоше актера стало известно утром в среду, 20 марта: о конфликтной ситуации в новосибирском баре Tangiers Lounge сообщил ряд ТГ-каналов и информагентств. По информации «РИА Новости», актер предположительно приставал к официантке, после чего пытался подраться с молодыми людьми. Видео инцидента также было выложено в сеть. Позднее Главное управление МВД по Новосибирской области сообщило о том, что Кологривого поместили в спецприемник за нарушение общественного порядка.

Никита Кологривый прибыл в родной город в рамках промоушена фестиваля кино «Семейные традиции» (16+). Актер также побывал в зоопарке, а встречу с фанатами назначил на Гастрокорте Центрального рынка. Кроме того, Никита Кологривый с семьей посетил ресторан «Горячий Цех». В ресторане сказали «Континенту Сибирь», что актер был «очень спокойным и приятным в общении», а также выражал благодарность команде ресторана. Ранее Никита Кологривый заявлял, что хочет открыть в родном Новосибирске киноконцерн.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что новосибирского министра ЖКХ подвела под статью «Экология Новосибирск».