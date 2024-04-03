Искусство кино как терапия – зачем смотреть кино с психологом?

Каждый четверг зрители новосибирского Центра культуры и отдыха «Победа» смотрят и обсуждают фильмы с практикующими психологами: так можно лучше понять мотивы и характеры героев, пережить яркие эмоции и отрефлексировать сложные жизненные ситуации. Подробнее о том, чем порадует зрителей апрельская афиша постоянной тематической программы «Кино с психологом» – в нашем материале.

«Смотреть кино и говорить о кино можно бесконечно, недаром Ингмар Бергман говорил, что кино — это больше чем искусство, это путешествие в самые глубокие уголки человеческого опыта. Хороший фильм был и остается универсальным способом вместе с героями пережить недоступные в повседневной жизни чувства, отрефлексировать сложные жизненные ситуации, лучше понять себя и других, задуматься о психологии творчества», – комментирует программный директор по событийному кино Центра культуры и отдыха «Победа» Анна Огородникова.

В апреле афиша изобилует разнообразием жанров и затронутых тем: зрителям вместе с психологами предстоит исследовать подростковые вызовы, сложности отношений, поиски новой любви и экзистенциальные вопросы бытия. В программе нашлось место и ярким российским дебютам, и классике мирового кинематографа, а среди спикеров – представители разных психологических школ и направлений.

Подростки – острая жажда любви

Открывает апрель фильм «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца». Название интригует: как вампир может быть гуманистом, ему же надо что-то есть? Можно вспомнить множество вампирских историй: классического «Дракулу» Фрэнсиса Форда Копполы, философскую драму «Выживут только любовники» Джима Джармуша, популярную сагу «Сумерки» или супергеройскую франшизу «Блэйд». Однако дебютантка из Канады Ариан Луи-Сэз открывает совершенно иной взгляд на вампирские деяния, а нестандартный сеттинг оказывается очень подходящим для истории о подростковых проблемах. Сможет ли главная героиня отстоять высокие идеалы или уступит своей природе? Зрители найдут ответ на этот вопрос на показе 4 апреля вместе с Полиной Ким, клиническим психологом IFS и схема-терапевтом, резидентом проекта «Чистые когниции».

Калейдоскоп волнующих встреч

Следом идёт французская комедия «Дождь из мужчин»: как видно, составители программы не боятся резких жанровых перепадов. Это жизненная история о том, что даже имея все блага и достижения в этом мире, можно чувствовать пустоту — главная героиня ощутила её в сексуальной сфере. Как новое приложение для знакомств изменило жизнь милой и немного сумасбродной Ирис? Смогла ли она наполнить жизнь энергией или разрушила то, что было? Французский режиссёр Каролин Виньяль — мастер любовных комедий, так что обсуждение 11 апреля с участием практикующего семейного психолога и сексолога Ольги Сень обещает нескучный разговор.

Поговорим о сути бытия?

Байопик «По Фрейду», напротив, включает зрителей в экзистенциальный диалог о проблемах мироздания. Спорят два мыслителя: легендарный Зигмунд Фрейд и знаменитый писатель Клайв С. Льюис (вспомним хотя бы «Хроники Нарнии»). И хотя в реальности они вряд ли встречались, сюжет фильма имеет собственную историю: воображаемый диалог двух светил, составленный из их цитат, стал основой университетского курса, а затем и книги Армана Николи «Фрейд и Льюис: Дебаты о Боге». Работа Николи, в свою очередь, вдохновила американского драматурга Марка Ст. Джермейна на создание пьесы, а после и сценария фильма. Нас ждут увлекательные дискуссии в блестящем исполнении Энтони Хопкинса и Мэттью Гудда. Смотрим 18 апреля и обсуждаем с Дмитрием Нещадимом — клиническим психологом, кандидатом биологических наук, доцентом НГУЭУ.

Тихая революция Наталии Кончаловской

Завершает апрельскую афишу нежная камерная история «Всё время на свете» молодого российского режиссёра Наталии Кончаловской. Представляя картину новосибирским зрителям, она назвала её «тихой революцией», ведь чаще всего в искусстве речь идёт о ярких эмоциях и переломных моментах, она же стремилась запечатлеть жизнь молодой пары в повседневных делах и чувствах, из которых и складывается узор судьбы. Как узнать настоящую любовь? Легко ли сохранить отношения надолго? Умеют ли сегодня 25-летние справляться с кризисами в отношениях? Обсуждение с психологом-психоаналитиком, автором проекта «Психоаналитик у экрана» Анной Булычевой состоится после сеанса 25 апреля.