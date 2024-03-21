Новосибирский суд вынес решение по инциденту с участием Никиты Кологривого

После нетрезвого дебоша в новосибирском баре звезду сериала «Слово пацана» Никиту Кологривого поместили на семь суток в спецприемник.

Напомним, инцидент с участием актера произошел в одном из местных баров. Уроженец Новосибирска Никита Кологривый приехал в родной город в рамках промоушена фестиваля кино «Семейные традиции» (16+). После официальной части, отдыхая в баре, актер стал участником скандала.

По информации прокуратуры Новосибирской области, Никита Кологривый, «находясь в общественном месте в присутствии иных лиц, в состоянии алкогольного опьянения» оскорбил работников бара и немного побил бармена.

Кроме того, актер «насильственно склонял к поцелую» девушку-администратора, а получив отказ, укусил ее за ногу. Позднее, уже будучи в зале суда, Никита Кологривый заявил журналистам, что попросил у девушки прощения и предложил укусить его в ответ. Но она, судя по всему, предложением не воспользовалась.

Журналисты также спросили у актера, не боится ли он лавров скандально известного коллеги по киноцеху Алексея Панина. «Кем вы себя ощущаете, Паниным или Есениным?» — задали вопрос актеру. Времени на раздумья не было. «Есениным!» — заявил Никита Кологривый.

В итоге Никите Кологривому вменили мелкое хулиганство. Наказание по статье предусматривает штраф или административный арест. Прокуратура просила для актера 15 суток. По решению суда Кологривому назначено наказание в виде административного ареста на срок 7 суток с содержанием в специальном приемнике.

«Пойду сидеть на киче, писать стихи!» — прокомментировал журналистам решение суда звезда сериала «Слово пацана».