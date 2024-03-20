Полиция Новосибирска выясняет детали дебоша Никиты Кологривого в местном баре

Правоохранители выясняют обстоятельства предполагаемого дебоша звезды сериала «Слово пацана» Никиты Кологривого в одном из новосибирских баров.

Как сообщили «Континенту Сибирь» в ГУ МВД России по Новосибирской области, в полицию поступило заявление о том, что гражданин грубо нарушал общественный порядок в одном из заведений. Сейчас идет проверка, по окончании которой будет принято решение в установленном законом порядке.

Ранее о конфликтной ситуации в новосибирском баре (по предварительным данным, речь может идти о Tangiers Lounge около ТРЦ «Аура») сообщил ряд ТГ-каналов и информагентств. По информации «РИА Новости», актер предположительно приставал к официантке, после чего пытался подраться с молодыми людьми. Видео инцидента также было выложено в сеть. Сам Никита Кологривый в своем ТГ-канале его пока не прокомментировал.

Известный по роли Ералаша из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» уроженец Новосибирска Никита Кологривый прибыл в родной город в рамках промоушена фестиваля кино «Семейные традиции» (16+). Актер также побывал в зоопарке, а встречу с фанатами назначил на Гастрокорте Центрального рынка. Кроме того, Никита Кологривый с семьей посетил ресторан «Горячий Цех». В ресторане сказали «Континенту Сибирь», что актер был «очень спокойным и приятным в общении», а также выражал благодарность команде ресторана. Ранее Никита Кологривый сообщал, что хочет открыть в родном Новосибирске киноконцерн.