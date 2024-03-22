Новосибирский областной суд отклонил протест прокуратуры по делу об административном правонарушении в отношении актера Никиты Кологривого, который накануне устроил нетрезвый дебош в одном из местных баров. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

«Прокуратура Центрального района в протесте ставила вопрос об отмене постановления, мотивируя это тем, что судом назначено мягкое наказание, которое не соразмерно совершенному правонарушению и не соответствует целям административной ответственности. Прокурор, также полагает, что суд не учел общественный резонанс, публикации в средствах массовой информации, доступность информации о совершенном Никитой Кологривым правонарушении и назначенном наказании широкому кругу лиц», — говорится в сообщении.

Новосибирский областной суд, заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, принял решение об оставлении протеста прокурора без удовлетворения, постановление Центрального райсуда города Новосибирска в отношении Кологривого признано законным и обоснованным.

Напомним, по информации прокуратуры Новосибирской области, Никита Кологривый, «находясь в общественном месте в присутствии иных лиц, в состоянии алкогольного опьянения» оскорбил работников бара и немного побил бармена. Кроме того, актер «насильственно склонял к поцелую» девушку-администратора, а получив отказ, укусил ее за ногу. Позднее, уже будучи в зале суда, Никита Кологривый заявил журналистам, что попросил у девушки прощения и предложил укусить его в ответ. Но она, судя по всему, предложением не воспользовалась.

В итоге Никите Кологривому вменили мелкое хулиганство. Наказание по статье предусматривает штраф или административный арест. Прокуратура просила для актера 15 суток. По решению суда Кологривому назначено наказание в виде административного ареста на срок 7 суток с содержанием в специальном приемнике.