Аншлаг на кинофестивале «Семейные традиции» в Новосибирске

Во второй день кинофестиваля «Семейные традиции», который проходит 15-16 марта в киноцентре «Победа», – аншлаг. Новосибирцы пришли на встречу с актером Никитой Кологривым. Он выступил на открытии кинофестиваля, а также провел автограф-сессию и постоял в планке с новосибирской блогершей.

Сегодня, 16 марта, – самый насыщенный день кинофестиваля «Семейные традиции», который организовала Корпорация развития Новосибирской области. Среди 30 фильмов, демонстрирующихся во всех залах киноцентра «Победа», — лучшие художественные картины советского периода, фильмы зарубежных авторов (Италия, Иран, Казахстан), рассказывающие о семейных ценностях, а также научно-популярные и документальные фильмы, анимационные и короткометражные мультфильмы.

Помимо показа фильмов, в «Победе» проходит фермерская ярмарка, где можно продегустировать продукты местных производителей, поучаствовать в мастер-классах от новосибирских фермеров и попозировать в фото-зоне с сельским колоритом. Для участников фестиваля также работает книжная ярмарка «Сибирское созвездие».

Никита Кологривый, родившийся в Новосибирске и получивший широкую известность после выхода сериала «Слово пацана», стал хедлайнером фестиваля. На открытие второго дня «Семейных традиций», актер рассказал о своих планах, раздал автографы и постоял в планке с новосибирской блогершей Ольгой Платоновой, которая занимается популяризацией спорта.

В первый день кинофестиваля также демонстрировались фильмы. Помимо просмотра кинокартин, гости смогли прослушать краткие лекции об успешных бизнес-проектах, поучаствовать в мастер-классах по эффективной организации рабочего пространства для детей взрослых, питч-сессии «Семейный туризм» и побывать на других тематических площадках.

Напомним, регистрация на фестиваль началась 8 марта, а 11 марта бесплатных билетов уже не было.