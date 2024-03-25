В результате проверки, проведенной прокуратурой города Новосибирска, два оператора сотовой связи привлечены к административной ответственности за отсутствие системы «Антифрод», позволяющей верифицировать телефонные вызовы и определять подменные номера. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Установлено, что два оператора связи, получив технические условия и программное обеспечение, а также уведомление о дате подключения к информационной системе «Антифрод», в установленный законом срок не осуществили мероприятия по исполнению технических условий и подключению к системе», — говорится в сообщении. В прокуратуре пояснили, что речь идет о небольших новосибирских операторах связи, которым крупные игроки рынка предоставляют доступ к своей ИТ-инфраструктуре для оказания телеком-услуг. Названия компаний не уточняются.

По рассматриваемому факту в отношении должностного и юридических лиц указанных организаций возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 3 ст. 13.2.1 КоАП РФ (неисполнение оператором связи обязанности по подключению к системе обеспечения соблюдения операторами связи требований при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования).

Вышеупомянутым лицам назначены штрафы в размере 50 тыс. рублей и 300 тыс. рублей соответственно, руководителям организаций внесены представления прокуратуры об устранении нарушений законодательства о связи.

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