В результате прокурорского вмешательства в Новосибирске прекращена незаконная рубка защитных лесов площадью 352 га. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Прокуратурой области и Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка в министерстве природных ресурсов и экологии Новосибирской области, по результатам которой заместитель прокурора области внес представление в правительство региона», — говорится в сообщении.

Министерство рассчитало причиненный объекту вред и предъявило претензию о его возмещении к юридическому лицу в размере 24,4 млн рублей. Решением Арбитражного суда региона с участием прокуратуры предотвращена незаконная вырубка защитных лесов площадью 352 га.

Отмечается, что по результатам проверки должностные лица министерства привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что и. о. мэра Новосибирска раскритиковал качество уборки улиц и дворов.