Мэр Бердска получил представление за обвал асфальта в центре города

Прокуратура города Бердска организовала проверку в связи с обвалом дорожного полотна на пересечении улиц Ленина и Лелюха, по результатам которой глава города Роман Бурдин получил представление с требованием о безотлагательном устранении нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«В нарушение ст.16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ администрацией города не обеспечена безопасность дорожного движения, сохранность автомобильных дорог», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время опасный участок дороги огорожен. Результаты рассмотрения представления и фактическое устранение нарушений на контроле в прокуратуре.

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