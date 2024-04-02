Мэр Бердска получил представление за обвал асфальта в центре города

Ольга Степанова
 
Мэр Бердска получил представление за обвал асфальта в центре города
Скриншот из видеоролика в телеграм-канале прокуратуры Новосибирской области

Прокуратура города Бердска организовала проверку в связи с обвалом дорожного полотна на пересечении улиц Ленина и Лелюха, по результатам которой глава города Роман Бурдин получил представление с требованием о безотлагательном устранении нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«В нарушение ст.16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ администрацией города не обеспечена безопасность дорожного движения, сохранность автомобильных дорог», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время опасный участок дороги огорожен. Результаты рассмотрения представления и фактическое устранение нарушений на контроле в прокуратуре.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что в Новосибирской области начинают работать асфальтовые заводы.

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