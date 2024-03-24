Погодные условия в Новосибирске с началом рабочей недели изменятся в худшую сторону, предупреждает областное Управление МЧС. Ведомство организовало рассылку, в которой сообщает об усилении ветра в понедельник до 20 метров в секунду.

По данным ведомства, в понедельник погода в Новосибирске ухудшится: в дневное время 25 марта в городе ожидается ветер 7-12 метров в секунду, а вот при порывах его скорость будет достигать уже 20 м/с — согласно шкале Бофорта, по которой в России классифицируют скорость и силу ветра, такая скорость движения воздушных потоков лишь чуть не дотягивает до категории шторма (который стартует с отметки в 20,8 метра в секунду).

Спасатели также предупреждают о гололедице и призывают быть внимательными. По данным Западно-Сибирского УГМС, в ночь на понедельник температура воздуха в Новосибирске составит около -4 градусов, в пригородах столбики термометров могут опуститься до -8 по Цельсию. В дневное время воздух прогреется до температуры в 1..3 градуса, возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ранее мы рассказывали, что НОВАТ и Новосибирская филармония перенесли спектакли и концерт из-за дня траура.