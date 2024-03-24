Программа представлений в Новосибирском государственном академическом театре оперы и балета (НОВАТ) все же подверглась изменениям, хоть и произошло это вечером 23 марта. Показы спектакля и балета, которые были запланированы на воскресенье, перенесли на два с половиной месяца.

Вчера «Континент Сибирь» сообщал, что НОВАТ стал единственным новосибирским театром, который не стал вносить изменения в свою программу на фоне теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» — остальные культурные учреждения города сообщили об отмене или переносе запланированных на 23 и 24 марта событий и представлений. Администрация оперного театра в субботу опубликовала на сайте учреждения пост с соболезнованиями и сообщила, что все желающие могут сдать билеты на мероприятия НОВАТа 23 и 24 марта, средства за них обещали вернуть в полном объеме. При этом речи об изменениях в программе постановок не шло.

Вечером в субботу руководство театра пересмотрело ранее принятое решение и объявило о переносе показа спектаклей, которые были запланированы на 24 марта — балета «Ромео и Джульетта» и оперы «Сказка о рыбаке и рыбке». Причиной переноса назван объявленный президентом РФ в это воскресенье день траура. Театр сообщил, что все билеты остаются действительными, показы спектаклей пройдут 9 июня этого года.

В связи с днем траура Новосибирская филармония также внесла изменения в афишу. Утром 24 марта был перенесен до последнего остававшийся в планах на воскресенье концерт Ильдара Абдразакова. Новая дата выступления певца — 19 часов 25 марта.

Ранее мы рассказывали, что новосибирские вузы принимают меры безопасности из-за теракта в подмосковном Красногорске.