Региональное управление МЧС предупреждает жителей Новосибирской области о повышенном риске лесных пожаров: по данным ведомства, особенно благоприятные условия для возгораний продлятся до конца этой недели.

Главное управление МЧС по Новосибирской области со ссылкой на данные Западно-Сибирского УГМС сообщило, что в некоторых муниципалитетах региона в ближайшие дни ожидается высокая пожароопасность 4 класса. По данным ведомства, в зоне риска с 24 по 28 апреля окажутся Купинский, Баганский, Доволенский и Карасукский районы.

Спасатели напоминают, что самой действенной профилактической мерой возникновения пожаров является соблюдение правил пожарной безопасности, аккуратность и осмотрительность в повседневных делах. Во избежание пожаров, необходимо быть предельно осторожными в обращении с огнем, в частности — не разводить костры. В условиях теплой и сухой погоды населению необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Возможные пожары — не единственная проблема, с которой могут столкнуться жители Новосибирской области: ранее мы сообщали, что уровень реки Обь в Новосибирске может достичь опасной отметки.