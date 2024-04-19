В Новосибирске пройдут межрегиональные соревнования главных управлений МЧС России в Сибирском федеральном округе (СФО) на Кубок Федерации пожарно-спасательного спорта России. Последний раз город принимал подобное мероприятие 5 лет назад.

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, соревнования между командами ГУ МЧС различных сибирских регионов пройдут в Новосибирске в начале июля этого года. Как следует из сообщения, спортивная программ рассчитана на четыре дня и включает в себя пять спортивных дисциплин: полоса препятствий, штурмовая лестница — учебная башня, двоеборье, пожарная эстафета, боевое развертывание.

Ожидается, что участие в соревнованиях примут порядка 350 спортсменов – женщин и мужчин, юношей и девушек до 18 лет из всех регионов СФО. Региональное минспорта отмечает, что подобные соревнования, наряду с Сибирью, пройдут во всех федеральных округах РФ. Спортивные события в Новосибирске развернутся на стадионе «Фламинго», а торжественная церемония открытия будет проходить на Михайловской набережной.

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