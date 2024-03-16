В ХК «Сибирь» меняют руководство: официального назначения ещё не было, но «оба вопроса уже решены»

В деловых кругах региона обсуждается информация о смене руководства хоккейного клуба «Сибирь». Утверждается, что на должность генерального директора назначен Лев Крутохвостов, а генеральным менеджером будет Виктор Меркулов.

По сообщению источников «Континента Сибирь», «оба вопроса уже решены». Об отставке Кирилла Фастовского с поста генерального директора ХК «Сибирь» и назначении на эту должность Льва Крутохвостова в последние несколько дней активно пишет федеральная пресса. Тем не менее новосибирские власти воздерживаются от подтверждения информации.

Лев Крутохвостов, с 29 июня 2023 года занимавший должность директора Государственного автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области «Спортивная школа по хоккею «Сибирь», более известен, как хоккеист, выступавший в клубах «Крылья Советов» и «Сибирь». По информации источника издания, Крутохвостов 13 марта встречался с губернатором Новосибирской области, председателем попечительского совета ХК «Сибирь» Андреем Травниковым.

Виктор Меркулов, в последнее время работавший главой ассоциации агентов КХЛ, в период с 2019 по 2021 год работал генеральным менеджером ХК «Динамо» (Москва). По информации источника издания, Меркулов уже прилетел в Новосибирск.

Кадровые перестановки в ХК «Сибирь» стали следствием неудачного сезона и скандала с лишением клуба очков за нарушение лимита на легионеров.