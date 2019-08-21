Иркутский губернатор не поверил своему пресс-секретарю на слово

Иркутский губернатор Сергей Левченко в среду назначил служебную проверку в отношении своего пресс-секретаря Ирины Алашкевич. Поводом стала выложенная в интернете аудиозапись, где, предположительно, чиновница негативно высказывается в адрес пострадавших от наводнения жителей региона.

Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, обнародованная аудиозапись будет отправлена на экспертизу в «специализированную организацию», где проверят ее подлинность и возможный монтаж. Ранее аудиозапись с внутреннего совещания в облправительстве была выложена в соцсети и телеграм-каналы. Голос, предположительно принадлежащий руководителю пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирине Алашкевич, нелицеприятно отзывается о работе с пострадавшим от паводка населением, называя жителей региона «бичевней» и «быдлом».

Сама Ирина Алашкевич на своей странице в соцсети Facebook назвала появления аудиозаписи «провокацией со стороны тех сил, которые на протяжении последнего года раскачивают социально-политическую ситуацию в области». По мнению чиновницы, задача выложивших аудио – «вбить клин между населением и руководством региона». Ирина Алашкевич добавляет, что верит в то, что «сила в правде», однако подлинность аудиозаписи при этом не опровергает. «проводится экспертиза, результаты будут озвучены», — констатирует чиновница. Начальник пресс-службы иркутского губернатора также отметила, что с 20 августа находится в отпуске.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.