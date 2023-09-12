В Новосибирск заходит крупная сеть кофеен из Красноярска

Как стало известно «Континенту Сибирь», красноярская сеть Green House заходит в Новосибирск и до нового года планирует открыть в городе 3-4 новых кофейни. Об этом «Континенту Сибирь» сообщил франчайзи Green House Роман Юшков.

«У нас уже есть в Новосибирске есть 4 партнера, которые хотят здесь открыть кофейни. 1 октября ─ плановая дата открытия первой кофейни, она будет находиться в ТРЦ «Аура» возле гипермаркета «Окей». До конца года планируем открыть в Новосибирске 3-4 новых кофейни. Также планируем очень активно развиваться здесь и в 2024 году», ─ отметил «Континенту Сибирь» Роман Юшков.

Напомним, что сеть Green House, согласно сайту компании, была основана в 2012 году в Красноярске. Основателями сети являются предприниматели Егор Тохтобин, Алексей Шу и Артем Кальченко. Первая точка была открыта в ТЦ «Квант» в Красноярске, первоначальные вложения составили 250 тыс рублей, в точку безубыточности кофейня вышла через шесть месяцев. В меню заведений представлены авторские кофейные напитки, лимонады, какао, горячий шоколад, чай, а также холодные напитки. Название бренда, по данным сайта, отражает то, что «вся планета — это один большой зеленый дом, который мы обязаны любить, ценить и заботиться о нем». Исходя из этого, «в компании постоянно оптимизируют процессы, чтобы сделать потребление кофе более экологичным и безопасным по отношению к природе».

На сегодня сеть Green House включает в себя 63 кофейни в 11 городах России (Москва, Красноярск, Абакан, Ачинск, Ессентуки, Железногорск, Минусинск, Канск, Черногорск, Сосновоборск, Дивногорск). Сеть развивается по франшизе в трех форматах: кофе-бар (10-15 кв.м., от 1,8 млн рублей инвестиций), мини-кофейня (20-50 кв.м., от 2,5 млн рублей инвестиций), кофейня с посадкой (50-80 кв.м., от 3 млн рублей инвестиций).

Ранее стало известно о том, что крупная омская сеть Skuratov Coffee откроет в Новосибирске 6-ую кофейню до конца текущего года.

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