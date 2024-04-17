Новосибирский ресторатор откроет кафе корейского стритфуда в Сочи

Основанная Олегом Ионко новосибирская компания RestMe анонсировала в соцсетях запуск кафе корейского стритфуда Chicko в Сочи летом 2024 года. Этот проект реализуется совместно с крупным тюменским ресторатором Ларисой Невидайло и основателем концепции Chicko Сергеем Лебедевым.

Напомним, что компания RestMe Олега Ионко была первым франчайзи корейского стритфуда Chicko в России. На тот момент сеть развивала только собственные заведения в Москве. Первое кафе Chicko в Новосибирске стало успешным: по данным компании, за первый месяц выручка заведения, запущенного на Красном проспекте около часовни, достигла 10,5 млн рублей, при этом общие затраты на открытие составляли 13 млн рублей. Сопоставимые показатели сеть демонстрировала и в других городах России. В результате Олег Ионко объявил о планах по запуску Chicko за пределами Новосибирска. В частности при его участии были открыты точки в Тюмени и Уфе.

Основателем федеральной сети Chicko является московский предприниматель Сергей Лебедев. В меню заведений можно найти национальное корейское блюдо токпокки (тягучие колбаски из рисовой муки с овощами), корейский чикен, суп кимчи, а также фирменные бургеры и корн-доги.

По данным RestMe, запуск Chicko в Сочи ожидается летом 2024 года. Этот проект Олег Ионко реализует вместе с франчайзи Chicko в Тюмени, крупным местным ресторатором Ларисой Невидайло.

В настоящее время среди городов Сибири Chicko представлена в Новосибирске, Иркутске, Томске, Кемерове. В этом году ожидается запуск в Красноярске и Омске. Ранее Chicko также объявляла о поиске помещений в Барнауле, Новокузнецке и Иркутске (вторая точка). Также, как ранее писал «Континент Сибирь», вторая точка откроется в Новосибирске ─ речь идет об Академгородке. Вместе с тем, франчайзи Chicko по этому кафе будет не Олег Ионко, а Тимофей Тиховский.

Компания RestMe развивает в Новосибирске концепции «Аджикинежаль», «Мясоруб», «У Беллуччи Круче», «На Даче», «Мятный карась»

Напомним, что на сегодня в Сочи по франшизе уже работает новосибирский ресторан «Хочу Пури». В этом году он также откроется в Красноярске и Санкт-Петербурге.