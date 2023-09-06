АПЭК сформировало обновленный рейтинг глав регионов Сибири

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) представило обновленный рейтинг глав субъектов РФ. В преддверии президентской кампании усиливается акцент Кремля на мониторинг и аудит реализации ключевых федеральных проектов в регионах: жилищное строительство, развитие обрабатывающей промышленности, новые перспективы в сфере общественного транспорта.

В число факторов, повлиявших на позиции глав субъектов Российской Федерации рейтинга в августе 2023 года, входят реализация и обсуждение инвестиционных и инфраструктурных проектов в регионах, подготовка к Единому дню голосования, а также стихийные бедствия, техногенные аварии, угрозы в сфере безопасности и расследования правоохранительных органов, затрагивающие региональные ведомства.

Рейтинг АПЭК формируется на основании опроса экспертов методом закрытого анкетирования. В нем принимают участие 26 участников: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты. Сначала каждый из экспертов оценивает влияние каждого из кандидатов, представленных в анкете, а затем определяются средние арифметические значения экспертных оценок. Итоговый рейтинг представляет собой консолидированную оценку влияния всех глав регионов России. Персоналии, вошедшие в рейтинг по результатам опроса, распределяются по разделам «очень сильное влияние» (с 1-й по 20-ю позицию), «сильное влияние» (с 21-й по 50-ю позицию), «среднее влияние» (с 51-й по 85-ю позицию). Генеральным директором АПЭК является Дмитрий Орлов.

Двадцатку глав регионов с наибольшим влиянием по версии АПЭК замыкает губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, однако в последний месяц он потерял 2 пункта (20 по сравнению с 18 по итогам июля).

Рабочая встреча с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, в ходе которой обсуждалось развитие образовательной инфраструктуры и туризма в Новосибирской области, укрепляет влияние главы региона Андрея Травникова (с 39-го на 37-е место). Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев занимает 46-е место в средней группе с точки зрения влияния.

После проведения под председательством президента совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края усиливается влияние главы региона Михаила Котюкова (с 55-го на 53-е место). Также после рабочей встречи с Владимиром Путиным укрепляются позиции врио губернатора Омской области Виталия Хоценко (с 54-го на 52-е место).

Глава Алтайского края Виктор Томенко потерял 5 пунктов и теперь находится на 65-й строчке рейтинга — на фоне призыва руководства регионального отделения КПРФ к избирателям поддержать на выборах любого кандидата, кроме действующего губернатора.

Глава Томской области Владимир Мазур, потеряв 2 пункта в сравнении с июльским рейтингом, занимает 73-е место.

После отказа депутата Госдумы Сергея Сокола продолжать участие в кампании по выборам главы Хакасии по состоянию здоровья значительно укрепляются позиции действующего главы региона Валентина Коновалова (с 85-го на 71-е место).

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, какие из сибирских регионов могут доставить властям проблемы на выборах в региональные парламенты.