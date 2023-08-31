На совещании по вопросам развития Красноярского края с участием президента РФ Владимира Путина и врио губернатора региона Михаила Котюкова прошло обсуждение экономических и социальных проектов края. В режиме видеосвязи в совещании также приняли участие вице-премьеры РФ. Стенограмма совещания опубликована на сайте президента РФ.

Михаил Котюков рассказал президенту о ситуации в регионе. Он сообщил, что экономика края демонстрирует хорошие результаты и по многим показателям Красноярский край входит в десятку лучших по стране. Были упомянуты обширные инвестиции, привлеченные на реализацию важных проектов, таких как строительство метро в Красноярске и развитие городского аэропорта. Также Котюков отметил, что за последний год в регионе снизился уровень бедности.

В обсуждении темы газификации региона принял участие вице-премьер Александр Новак. Обсудили улучшение экологической ситуации в крае, которое может принести переход на газовое топливо — этот аспект газификации, по мнению вице-премьера Виктории Абрамченко, имеет важнейшее значение. Также было сказано, что «Газпром» уже начал изыскательные работы для проведения газопровода из Томской области. Его длина должна составить порядка 700 км. Ожидается заключение соглашения между регионом и «Газпромом».

Не обошли стороной и тему туризма в Красноярском крае. По мнению Михаила Котюкова, туристический потенциал региона весьма велик, его развитию необходимо уделить внимание, создавать нужную инфраструктуру, которая позволит привлечь туристов. К тому же, это приведет к появлению новых рабочих мест и поспособствует развитию экономики региона. Врио губернатора также пригласил президента посетить Красноярск для формирования планов развития территории до 2035 года.

Владимир Путин в свою очередь высказался о том, что рост экономики является основой для уверенного развития региона, отметил лидирующие позиции в России и мире многих красноярских промышленных предприятий и обратил внимание на необходимость повышения доступности и качества медицинских услуг. Президент дал старт движению по самому северному мосту через Енисей, отметил работу Михаила Котюкова с правительством РФ и пожелал ему успехов.