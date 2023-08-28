Президент РФ обсудил с врио главы Омской области Хоценко социально-экономическую ситуацию

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу в Москве с временно исполняющим обязанности губернатора Омской области Виталием Хоценко, в рамках которой обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе. Об этом Виталий Хоценко сообщил в своем телеграм-канале.

«Серьезно занялись логистикой, привлекли инвесторов. За три года создадим 200 тыс. квадратных метров логистических площадей. Сейчас наши производители, чтобы попасть в федеральные сети, едут сначала в Новосибирск, потом возвращаются обратно. Так неправильно. С помощью логистических парков эту проблему решим.

Что касается нацпроектов, то мы в них принимаем активное участие. Создаем сегодня «Точки роста», технопарки, «Кванториумы». Ситуацию по школам исправляем. За несколько лет введем в эксплуатацию 8 школ», — говорится в сообщении.

Глава Омской области также отметил, что в настоящий момент в регионе развивается новое направление — теплицы, закрытый грунт. «Уже есть договоренность с крупной компанией «ЭКО-культура». Считаем, что можем не только Омскую область накормить, но и Урал, Сибирь и Дальний Восток», — подчеркнул Виталий Хоценко.

Также по его словам, скоро в регионе будет запущен кадровый конкурс «Омская область: ПРОдвижение», принять участие в котором уже выразили желание большое количество граждан.



«Вы не так давно работаете в Омске, но в целом старт очень хороший, на мой взгляд. По ключевым вопросам вы в курсе, занимаетесь ими. Не забывайте про те вещи, которые, конечно, являются долгоиграющими, непростыми. Одна из главных задач – это, конечно, улучшение экологической ситуации. ЖКХ, сети ЖКХ, вы сами упомянули об обманутых дольщиках – две тысячи с небольшим семей. Нужно решать этот вопрос, доводить его до конца», — заключил Владимир Путин. Его цитата приводится на официальном сетевом ресурсе президента России.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что полпред в СФО Серышев обсудил с Виталием Хоценко приоритеты социально-экономического развития Омской области.