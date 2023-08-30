Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сохраняет высокие позиции в «Национальном рейтинге»

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал оценку деятельности глав субъектов России за июль-август 2023 года. Одним из ключевых событий повестки, касающейся глав регионов, является региональные выборы в преддверье федеральной президентской кампании. Отдельная особенность этих выборов заключается в применении дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, сохраняя довольно высокие позиции, занял 14 строчку в первой группе «Национального рейтинга». К своей предвыборной программе действующий глава региона подошел нестандартно и представил ее, когда до выборов оставался фактически месяц. В последнее время он планомерно концентрировал пожелания жителей, воплотив весь этот массив данных в программу, которая реально станет планом действий на ближайшие годы.

В положительном багаже губернатора – высокая оценка федеральным центром результатов реализации в Новосибирской области нацпроектов, социальных и инфраструктурных объектов, проектов развития сельских территорий, высокая активность в рамках поддержки СВО. Имиджевая копилка Андрея Травникова пополнилась также за счёт того, что Новосибирск дважды становился центром мероприятий федерального масштаба, речь идет о проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2023» и Международном форуме технологического развития «Технопром-2023».

«Отдельное направление работы — адаптация федеральных программ к нашему региону. В случае переизбрания Андрея Травникова, его ждёт обширный фронт работ, связанный с большими ожиданиями жителей Новосибирска и области. За годы работы Андрей Травников создал образ разумного, уравновешенного руководителя. Не страдает закрытостью и не занимается популизмом — золотая середина. С Москвой выстроил конструктивные отношения, без публичных конфликтов и недопонимания», — отметил политолог, профессор Сибирского института управления Сергей Бирюков.

Улучшает свои позиции в «Национальном рейтинге» и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев — он занимает 7 место, что, по мнению экспертов, является в том числе следствием результативных договорённостей главы региона с федеральным центром о реализации масштабных проектов опережающего развития.



Средневзвешенное мнение экспертного сообщества привело к некоторому улучшению позиций главы Красноярского края Михаила Котюкова: он занимает 36 место в рейтинге. В зените предвыборной кампании врио губернатора ударил из почти главного калибра – в крае с рабочими визитами побывал премьер-министр Михаил Мишустин, которого врио губернатора сопровождал в Норильске и представил ему комплексный план реновации города.

На 38 месте рейтинга глав субъектов РФ расположился губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. «Губернатор старается держать руку на пульсе и сохраняет позитивный настрой. Работа ведётся как по политическому, так и по административно-управленческим направлениям. С политиками и руководителями направлений экономики, промышленности федерального уровня удаётся достичь серьёзных договорённостей», — подчеркнул политконсультант, руководитель «Центра общественно-политических, правовых и коммуникационных проектов» (город Иркутск) Владислав Шиндяев.