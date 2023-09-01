Депутат Госдумы от «Единой России» и претендент на кресло главы республики Хакасия Сергей Сокол был госпитализирован в Москве вечером 31 августа. Информацию об этом разместило информационное агентство «РИА Новости».

Ссылаясь на источник в пресс-службе ЕР, агентство сообщило, что Сокола забрали в больницу из-за проблем с печенью и сердцем.

По информации информагенства ТАСС, у парламентария диагностировано обострение после перенесенного ранее перитонита, политик находится в реанимации.

Сергей Сокол — основной конкурент нынешнего главы Хакасии Валентина Коновалова на предстоящих 10 сентября выборах. Не так давно он уже оказывался в больнице — в конце июля Сокола прооперировали в Абаканской межрайонной клинической больнице, тогда у политика диагностировали аппендицит и перитонит. Во время реабилитации в больнице его навестил помощник президента РФ Максим Орешкин.1 августа Сергея Сокола из больницы выписали.