Зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко прибыл с рабочим визитом в Новосибирскую область. Совместно с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым он проверил работу «Сибирь-Арены», а также посетил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ). Информацию об этом предоставил пресс-центр правительства региона.

При посещении новой новосибирской ледовой арены, открывшей свои двери 13 августа, вице-премьер отметил важность подобных спортивных сооружений. «В крупных городах каждого федерального округа, включая УрФО и СФО, создаётся современная, отвечающая всем стандартам спортивная инфраструктура. Это позволит проводить крупные международные соревнования не только в центральной, но и азиатской части России. А гости таких мероприятий получат возможность узнать нашу страну лучше и познакомиться с её богатой культурой», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Во время визита в СибГУТИ зампред правительства РФ и губернатор обсудили вопросы внедрения в промышленное производство разработок учёных вуза. Чернышенко поручил найти индустриальных партнёров для разработок университета, в частности — для системы быстрой зарядки БПЛА. «Подведомственному вузу минцифры необходимо максимально соответствовать потребностям индустриальных партнёров и отрасли. Такой подход обеспечит востребованность образования среди абитуриентов и будет способствовать снижению дефицита ИТ-специалистов на рынке», – отметил вице-премьер.

В свою очередь, губернатор Травников сообщил, что региональное правительство создает все условия для развития производства наукоемкой продукции, разработанной в Новосибирской области. «У СибГУТИ есть несколько индустриальных партнёров, и мы готовы делать всё, чтобы приземлить производство компаний, работающих с университетом, в Новосибирской области», – сказал глава региона.

Ранее мы сообщали, что правительство региона пообещало Новосибирску субсидию на приобретение снегоуборочной техники.