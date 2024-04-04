По прогнозам политических экспертов, глава Республики Алтай может попасть под традиционный весенний «губернаторопад».

«Агентство политических и экономических коммуникаций» (АПЭК) обновило рейтинг глав российских регионов. Традиционно сильны позиции главы Кузбасса Сергея Цивилева.

Из глав регионов Сибирского федерального округа в ранг «середнячков» авторы нового доклада АПЭК ставят руководителей Красноярского края Михаила Котюкова (33-е место в общероссийском рейтинге), Новосибирской области Андрея Травникова (45-е место) и Омской области Виталия Хоценко (47-е место). Красноярский губернатор улучшил позиции, поднявшись за месяц на шесть пунктов. Упали в рейтинге главы Новосибирской (на семь пунктов) и Омской (на три) областей. Ослабление влияния Травникова аналитики АПЭК связывают с развернувшейся антикоррупционной кампанией в регионе, в частности, с задержанием областного министра ЖКХ и энергетики Дениса Архипова и экс-главы департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константина Васильева.

Эксперты исследования прогнозируют усиление в стране векторов антикоррупционной политики в течение 2024 года. «Может возрасти внимание силовых структур к управленцам муниципального уровня — отметим задержание исполняющей обязанности мэра Тулуна (Иркутская область) Елены Абрамовой в связи с уголовным делом по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 (мошенничество) и ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — пишут авторы доклада и делают акцент на повышенном внимании правоохранительных органов к региональным чиновникам, курирующим вопросы стройкомплекса, — прежде всего в субъектах, руководство которых пользуется лишь крайне ограниченным федеральным влиянием.

В нижней зоне рейтинга АПЭК находятся главы шести регионов СФО: Владимир Мазур (Томская область), Игорь Кобзев (Иркутская область), Виктор Томенко (Алтайский край), Валентин Коновалов (Хакасия), Владислав Ховалыг (Тыва) и Олег Хорохордин (Республика Алтай). У последнего в этом году завершаются полномочия главы.

АПЭК допускает, что в ближайшей перспективе он может попасть под сезонную волну ротаций в губернаторском корпусе. «Риск отставки на уровне выше среднего характеризует глав ряда протестных регионов — например, это глава Республики Алтай Олег Хорохордин», — констатирует АПЭК.