«Континент Сибирь» продолжает спрашивать политиков, аналитиков и экспертов, которые имеют отношение к российской власти, о последствиях военной спецоперации. Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций ДМИТРИЙ ОРЛОВ в беседе с корреспондентом редакции рассуждает о том, как происходящее может отразиться на политической и экономической системе РФ.

Дмитрий Орлов — политолог, политтехнолог. Член Высшего совета «Единой России», член экспертного совета партии. Доверенное лицо Владимира Путина на президентских выборах 2012. Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), которое специализируется на политических, рейтинговых, региональных исследованиях,политическом и бизнес-консалтинге, общественных коммуникациях, медиа-проектах. Кандидат исторических наук.

– Как вы оцениваете сложившуюся ситуацию? Как долго продлится эта «спецоперация»?

– Считаю, что специальная военная операция на Украине долгосрочной не будет. Несколько недель максимум. На мой взгляд, вопросы нейтрального блокового статуса Украины и гарантий безопасности России для российской правящей элиты важнее, чем демонстрация собственно военных побед. При этом по-моему операция осуществляется с военной точки зрения довольно эффективно. Те, кто сравнивают её с операцией США в Ираке, недалеки от истины. Потери, насколько можно судить, относительно невелики. Хорошая иллюстрация гуманитарной ситуации: крупные украинские города не захватываются, а лишь блокируются, а российская армия отпускает пленных по домам. Хотя беженцы, конечно, есть, и их немало. Впрочем, беженцев немало и из ДНР и ЛНР, где люди восемь лет живут в условиях реальных военных действий.

– До 24 февраля, когда всё началось, вы ожидали, что это приобретёт масштабы, которые мы видим сейчас?

– Нет, не ожидал, как и большинство экспертов.

– С экономической точки зрения, насколько долгосрочными и тяжёлыми для России будут последствия?

– Последствия, конечно, значительные. Санкционный пакет, обнародованный США и Евросоюзом, способен нанести серьёзный ущерб российской экономике. Уже наносит – от валютного и фондового рынков до потребительского сектора и целого ряда отраслей экономики. Но политическое руководство России, думаю, отдавало себе отчёт в том, что последствия будут. Это результат вполне последовательного выбора.

– Вы с оптимизмом смотрите на то, как мы будем решать наши экономические задачи под давлением санкций?

– Пока можно говорить лишь о сдержанном оптимизме, но система, безусловно, устояла. Курс рубля стабилизирован довольно быстро, например. Резервы у Центробанка и системы в целом есть, и они далеко не исчерпаны. Хотя решения, которые приходится принимать финансовым властям (например, о базовой ставке 20%), иногда непросты и болезненны.

– С вашей точки зрения, какие шаги необходимо предпринять кабинету премьер-министра Михаила Мишустина, чтобы поддержать экономику России?

– Главные шаги, которые необходимо предпринять, связаны с дальнейшим обеспечением стабильности финансовой системы, наиболее жёсткий удар пришёлся по ней. Нужно связывать ликвидность. И это произошло: ставки по депозитам повышены кратно. Нужно обеспечивать критический импорт. Нужно создать систему льготного кредитования промышленности. Многое надо сделать. Если в ближайший месяц, скажем, не случится ничего катастрофического, не возникнет паники у обменников и банкоматов, можно будет говорить, что на среднесрочном горизонте Россия выстояла.

– Как происходящее может отразиться на политической системе России?

– Не думаю, что стоит ждать кардинальных изменений в политической системе или системе принятия решений. Раскола элит в связи с военной операцией не произошло. Более того, элиты теперь ещё более консолидированы. Возможно, даже в большей степени, чем ожидали некоторые эксперты и представители западных элит. 68% населения, по данным ВЦИОМ, поддерживают военную операцию. Поэтому жёсткие действия по нормализации ситуации не востребованы.

– Некоторые эксперты прогнозируют обновление элит. Кто-то усилился, кто-то наоборот в новой реальности стал меньше влиять.

– Обновление элит происходит постоянно, наиболее активно – в 2020 году, после смены правительства, и в 2021-м, после парламентских выборов. Об этом свидетельствуют рейтинги 100 ведущих политиков, которые АПЭК делает ежемесячно и ежегодно.

В моменты институциональных изменений (формирование нового правительства, парламентские выборы) происходят серьёзные кадровые перемены. Военная операция, с моей точки зрения, не даёт для этого оснований.

– Февральский выпуск рейтинга влиятельных политиков не покажет значительных перестановок?

– Политики, занявшие жёсткую позицию по признанию ДНР и ЛНР, по военной операции, по итогам февраля укрепляют позиции. Прежде всего речь идёт о Дмитрии Медведеве и Сергее Лаврове. Но в целом состав ядра российской элиты стабилен.

– В ближайшей перспективе что-то изменится?

– Не думаю. Российская элита консолидирована, ядро сформировалось. Конечно, определённые изменения будут, но не кардинальные.

– На глав регионов сейчас налагаются особые требования, особые ожидания?

– Считаю, впереди серьёзная ротация в губернаторском корпусе. Не одномоментно, речь скорее о «плавной волне». Сначала два главы субъектов уйдут в отставку, потом ещё два – примерно так. Думаю, перестановки могут начаться в середине марта, не раньше.

– Это ожидаемые отставки? Или что-то изменилось в этом смысле?

– На мой взгляд, в зоне риска остаётся большинство губернаторов, которым эксперты, в том числе АПЭК, прогнозировали отставки.