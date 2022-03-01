Дмитрий Орлов: «Руководство России отдавало себе отчёт о последствиях»

Елена Аникина
 
Дмитрий Орлов: «Руководство России отдавало себе отчёт о последствиях»

«Континент Сибирь» продолжает спрашивать политиков, аналитиков и экспертов, которые имеют отношение к российской власти, о последствиях военной спецоперации. Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций ДМИТРИЙ ОРЛОВ в беседе с корреспондентом редакции рассуждает о том, как происходящее может отразиться на политической и экономической системе РФ.

Дмитрий Орлов — политолог, политтехнолог. Член Высшего совета «Единой России», член экспертного совета партии. Доверенное лицо Владимира Путина на президентских выборах 2012. Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), которое специализируется на политических, рейтинговых, региональных исследованиях,политическом и бизнес-консалтинге, общественных коммуникациях, медиа-проектах. Кандидат исторических наук.

Как вы оцениваете сложившуюся ситуацию? Как долго продлится эта «спецоперация»?

Считаю, что специальная военная операция на Украине долгосрочной не будет. Несколько недель максимум. На мой взгляд, вопросы нейтрального блокового статуса Украины и гарантий безопасности России для российской правящей элиты важнее, чем демонстрация собственно военных побед. При этом по-моему операция осуществляется с военной точки зрения довольно эффективно. Те, кто сравнивают её с операцией США в Ираке, недалеки от истины. Потери, насколько можно судить, относительно невелики. Хорошая иллюстрация гуманитарной ситуации: крупные украинские города не захватываются, а лишь блокируются, а российская армия отпускает пленных по домам. Хотя беженцы, конечно, есть, и их немало. Впрочем, беженцев немало и из ДНР и ЛНР, где люди восемь лет живут в условиях реальных военных действий.

До 24 февраля, когда всё началось, вы ожидали, что это приобретёт масштабы, которые мы видим сейчас?

Нет, не ожидал, как и большинство экспертов.

Андрей Панфёров

Что ждет Россию после «спецоперации на Донбассе». Мнение Андрея Панфёрова

С экономической точки зрения, насколько долгосрочными и тяжёлыми для России будут последствия?

– Последствия, конечно, значительные. Санкционный пакет, обнародованный США и Евросоюзом, способен нанести серьёзный ущерб российской экономике. Уже наносит – от валютного и фондового рынков до потребительского сектора и целого ряда отраслей экономики. Но политическое руководство России, думаю, отдавало себе отчёт в том, что последствия будут. Это результат вполне последовательного выбора.

Вы с оптимизмом смотрите на то, как мы будем решать наши экономические задачи под давлением санкций?

– Пока можно говорить лишь о сдержанном оптимизме, но система, безусловно, устояла. Курс рубля стабилизирован довольно быстро, например. Резервы у Центробанка и системы в целом есть, и они далеко не исчерпаны. Хотя решения, которые приходится принимать финансовым властям (например, о базовой ставке 20%), иногда непросты и болезненны.

С вашей точки зрения, какие шаги необходимо предпринять кабинету премьер-министра Михаила Мишустина, чтобы поддержать экономику России?

– Главные шаги, которые необходимо предпринять, связаны с дальнейшим обеспечением стабильности финансовой системы, наиболее жёсткий удар пришёлся по ней. Нужно связывать ликвидность. И это произошло: ставки по депозитам повышены кратно. Нужно обеспечивать критический импорт. Нужно создать систему льготного кредитования промышленности. Многое надо сделать. Если в ближайший месяц, скажем, не случится ничего катастрофического, не возникнет паники у обменников и банкоматов, можно будет говорить, что на среднесрочном горизонте Россия выстояла.

«Чувствую себя обманутой»: мнение экс-депутата Госдумы Веры Ганзи о «спецоперации на Донбассе»

«Чувствую себя обманутой»: мнение экс-депутата Госдумы Веры Ганзи о «спецоперации на Донбассе»

Как происходящее может отразиться на политической системе России?

– Не думаю, что стоит ждать кардинальных изменений в политической системе или системе принятия решений. Раскола элит в связи с военной операцией не произошло. Более того, элиты теперь ещё более консолидированы. Возможно, даже в большей степени, чем ожидали некоторые эксперты и представители западных элит. 68% населения, по данным ВЦИОМ, поддерживают военную операцию. Поэтому жёсткие действия по нормализации ситуации не востребованы.

Некоторые эксперты прогнозируют обновление элит. Кто-то усилился, кто-то наоборот в новой реальности стал меньше влиять.

– Обновление элит происходит постоянно, наиболее активно – в 2020 году, после смены правительства, и в 2021-м, после парламентских выборов. Об этом свидетельствуют рейтинги 100 ведущих политиков, которые АПЭК делает ежемесячно и ежегодно.

В моменты институциональных изменений (формирование нового правительства, парламентские выборы) происходят серьёзные кадровые перемены. Военная операция, с моей точки зрения, не даёт для этого оснований.

Февральский выпуск рейтинга влиятельных политиков не покажет значительных перестановок?

– Политики, занявшие жёсткую позицию по признанию ДНР и ЛНР, по военной операции, по итогам февраля укрепляют позиции. Прежде всего речь идёт о Дмитрии Медведеве и Сергее Лаврове. Но в целом состав ядра российской элиты стабилен.

Мировые когнитивные кошмары: «хотят ли русские войны?»

Мировые когнитивные кошмары: «хотят ли русские войны?»

–  В ближайшей перспективе что-то изменится?

– Не думаю. Российская элита консолидирована, ядро сформировалось. Конечно, определённые изменения будут, но не кардинальные.

На глав регионов сейчас налагаются особые требования, особые ожидания?

– Считаю, впереди серьёзная ротация в губернаторском корпусе. Не одномоментно, речь скорее о «плавной волне». Сначала два главы субъектов уйдут в отставку, потом ещё два – примерно так. Думаю, перестановки могут начаться в середине марта, не раньше.

Это ожидаемые отставки? Или что-то изменилось в этом смысле?

– На мой взгляд, в зоне риска остаётся большинство губернаторов, которым эксперты, в том числе АПЭК, прогнозировали отставки.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  