Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) в преддверии Единого дня голосования проанализировало ситуацию в регионах, где в начале сентября пройдут выборы в Законодательные собрания. Аналитики агентства разделили изученные субъекты федерации на разные категории по уровню лояльности избирателей к «партии большинства».

АПЭК делит все регионы, в которых надвигаются выборы в региональные парламенты, на различные категории, в зависимости от уровня потенциала протестного голосования. В наименее проблемную для центральных властей категорию «патерналистских» регионов попал Кузбасс. Отмечается, что в 2018 году по итогам парламентской кампании в регионе «Единая Россия» набрала 70,75% голосов, и нынешний результат может близок к этой отметке. В качестве проблемных для ЕР факторов аналитики АПЭК отметили экологическую обстановку, скандалы, связанные с антикоррупционными расследованиями (пример — дело мэра Анжеро-Судженска Александра Рыбалко) и вопросы борьбы с преступностью.

Иркутская область вошла в список регионов со средним протестным потенциалом — это означает, что здесь оппозиция может получать высокие, — в ряде случаев сопоставимые с уровнем поддержки партии большинства, – результаты. Тем не менее ряд факторов свидетельствует об устойчивом лидерстве «Единой России» в рамках избирательной кампании. На парламентских выборах 2021 года КПРФ не сказать, что очень сильно отстала от ЕР — 27,81% голосов против 36,24% соответственно. Проблемными для региона являются темы экологии (к примеру, утилизации промотходов и защиты озера Байкал), антикоррупционные расследования и ситуация с вывозом угля с территории области. Позитивным фактором для партии власти названо то, что ее представители в регионе (включая губернатора Игоря Кобзева, стоящего во главе предвыборного списка) ведут прямую работу с локальными проблемами жителей и муниципальных образований области.

В наиболее «проблемный» по оценке АПЭК класс регионов с высоким протестным потенциалом ожидаемо вошла республика Хакасия. Ключевым игроком на оппозиционном фланге региона остается КПРФ. В ходе выборов в Верховный Совет республики в 2018 году эта партия получила 31% голосов, в рамках парламентской кампании 2021 года – 29,85%. При этом отмечается, что поддержка ЕР в республике за прошедшие годы укрепилась — в парламентских выборах 2021 года партия власти набрала 33,36%, что на 7,9% выше уровня, достигнутого на выборах в 2018-м. По приведенным в исследовании данным соцопроса ВЦИОМ от 4 августа, «Единую Россию» готовы поддержать 40% от общего числа опрошенных и 43% от числа электорально активных респондентов. Для КПРФ эти показатели составили 20% и 23% соответственно. Специфической чертой выборов в Хакасии становится плотная работа ЕР с протестной повесткой, в том числе, по вопросам защиты прав сотрудников бюджетных учреждений, а также с инициативами в сфере экологии, ЖКХ, модернизации общественного транспорта, организации летнего отдыха детей.