В частных беседах представители политических и деловых кругов Новосибирской области оценивают итоги президентских выборов на территории сдержанно — в публичной плоскости есть место только отчетам об успехах. Результаты избирательных кампаний становятся для власти поводом к пересмотру местной кадровой структуры: дает ли прошедшее голосование основание для перемен в регионе?

В публичном пространстве первые лица региона рапортуют о результатах выборов президента на территории как о большом успехе. Здесь спикер областного парламента, глава предвыборного штаба Владимира Путина Андрей Шимкив делает акцент на рекордной явке, вот губернатор обращает внимание на высокую активность граждан, шедших на избирательные участки. Голосующих действительно было больше, чем шесть лет назад, когда президент только прислал Андрея Травникова руководить областью. Однако в 2024 году в распоряжении команды, которая отвечает за региональные показатели перед московскими кураторами, стало больше ресурсов, чем в 2018 году: от трехдневных сроков волеизъявления до дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Когда Травников только стал лицом путинской вертикали в регионе, Новосибирская область не дотягивала до среднероссийских цифр по явке. На втором губернаторском сроке ситуация не изменилась. Регион был четвертым с конца в СФО, и сохраняет статус-кво. В общеросийском рейтинге область — седьмая с конца (явку ниже, чем Новосибирская область дали Коми, Алтайский край, Карелия, Томская область, Удмуртская Республика и Иркутская область).

Предварительно федеральные кураторы ставили среднюю планку для регионов: 75 % от голосующих и 75 % — за лидера. Собеседники «Континента Сибирь» из коридоров местной власти говорят: именно от Новосибирской области Москва такой явки не особо ждала. План был 68 % — причем, эту установку ответственные за выборы в области лица получили за пару недель до конца кампании. К тому моменту команда была уверена, ее программа-минимум — 63 %, то есть, около трех процентов плюсом к результату шестилетней давности. 63 % область и дала, но осталась на четвертой с конца позиции в рейтинге по СФО.

В отличие от Новосибирской области показатели некоторых сибирских регионов изменились очень сильно. Например, Иркутская область, которая сейчас в тройке аутсайдеров по явке, шесть лет назад была на последнем месте в СФО. В 2018 году губернатором был коммунист Сергей Левченко, сейчас — единоросс Игорь Кобзев. Нынешние президентские выборы стали первыми в губернаторской карьере Михаила Котюкова, который получил официальный статус главы Красноярского края по итогам сентября 2023 года. В 2018 году регион был в тройке регионов СФО с само низкой явкой. А сейчас — в тройке первых по этому показателю.

Помимо Кузбасса, который традиционно приносит власти на выборах рекордные цифры, более десяти процентов прибавила Омская область. Напомним, что в прошлом году в регионе на смену справедливороссу Александру Буркову пришел единоросс Виталий Хоценко. Красноярский край с новым главой Котюковым и вовсе вытянул почти два десятка процентов плюсом.

Свидетели послевыборных провластных совещаний в регионе рассказывают, что по итогам вопросы возникли к некоторым главам районов и муниципалитетов с низким интересом к кампании. Традиционные аутсайдеры по явке в Новосибирской области — Новосибирск, а также Обь, Бердск, Искитим. На «летучке» рикошетило и по Николаю Красникову, пока еще избранному мэру Кольцово. Прямые выборы в наукограде региональные власти отменили в прошлом году, как и в Новосибирске. Красников в шестой, последний, раз выиграл кампанию в 2020 году. Тогда он набрал больше 85 %. А Путин в Кольцово — 78,4 %. Провластные кураторы считают, что это политический моветон.

Власти насторожила ситуация в Академгородке Советского района регионального центра. Некоторых собеседников редакции шокировал расклад на избирательном участке в Новосибирском государственном университете, где Путина победил Владислав Даванков от «Новых людей». Удивленные комментаторы перечисляют реализуемые на территории проекты, к которым власть проявляет внимание: строительство кампуса мирового уровня или проект Академгородок 2.0. Несмотря на это территория остается высокопротестной.

Источники «Континента Сибирь», представляющие региональную власть, не исключили, что президентские выборы ректору НГУ Михаилу Федоруку еще могут припомнить. Например, при решении вопроса, не пора ли менять власть в университете. В 2020 году Федорук избрался в Заксобрание Новосибирской области самовыдвиженцем, но его откровенно поддерживали губернатор и «Единая Россия». Собеседники редакции в ЗС уверяют: глава НГУ на старте кампании обещал войти во фракцию единороссов, но позже отказался это делать из соображений о «политической конъюнктуре» и настроениях в Академгородке. Но в стенах регионального парламента ректор остается системной фигурой, голосует так, как рекомендуется — в частности при отмене прямых выборов мэра Новосибирска.

Собеседники редакции допускают, что оргвыводы могут затронуть и главу Советского района Новосибирска. «Скоро в Новосибирске появится новый мэр, который будет формировать команду. Думаю, отдельный вопрос встанет по руководству Советского района, может быть, ему укажут на дверь», — говорит один из представителей региональной власти.

Сам областной центр и раньше явкой не блистал. После досрочной отставки лидера региональной организации КПРФ, последнего избранного мэра Новосибирска активность граждан не повысилась — а наоборот. Второе место во всех районах Новосибирска, как в Бердске, Оби и Кольцово, занял Даванков от «Новых людей».

«Выводы нужно было делать раньше. Смотреть, где плохо голосовали за губернатора в прошлом году, — комментирует «не под запись» член президиума регионального политсовета ЕР. — Смотреть, какие главы районов, какие секретари не дорабатывают, на каких территориях нужно больше сосредоточиться».

Наблюдатели, представляющие бизнес и руководящие структуры местной власти, полагают, что «отраслевики недоработали». «Вопросы к тем, кто курирует различные ведомства в области. Наверное, сейчас плохое настроение у некоторых глав районов с низкими показателями, у вице-мэра Новосибирска Валерия Шварцкоппа, курирующего социальную политику и образование в городской администрации, у тех, кто недооценил настроения в студенческой среде, — делится мнением один из крупных новосибирских предпринимателей. — Почему-то считалось, что коллективы предприятий сами придут на выборы, чтобы поучаствовать в розыгрыше призов, приуроченном к голосованию, что принесут на участки свои анкеты по викторине. На предприятиях это все активно выдавалось. В итоге от некоторых организаций из тысячи человек пришли 35», — рассказывает бизнесмен, близкий к руководству местной власти.

Собеседник редакции добавляет, что через месяц провластный предвыборный штаб заработает снова — вовсю идет распределение округов к масштабной региональной кампании следующего года, когда должны быть сформированы новые созывы областного парламента и городского Совета. Структуру с высокой долей вероятности по-прежнему будет возглавлять нынешний спикер ЗС Андрей Шимкив (он рулил губернаторским штабом в 2023 году, штабом единороссов в ЗС в 2020 году). По словам источников «КС», к нему нет особых претензий: «минимума ведь достигли».

А Москва, если и будет с кем-то разговаривать, то только с главой территории Андреем Травниковым. Первый «неполитический» вице-губернатор Юрий Петухов, как писал «Континент Сибирь», от выборных процессов держится сейчас в стороне. Собеседники редакции сомневаются, что итоги выборов ударят по министру региональной политики в ранге заместителя председателя областного правительства Андрею Клюзову, которого Травникову прислал федеральный центр. «Изначальная задача все же была 63 %, ориентировались на нее — и она выполнена. Взять выше не получилось, хотя стремились. Выборы губернатора провели до этого на «ура», поэтому от президентских ждали несколько иных результатов, чем получили. Но сомневаюсь, что стоит ждать серьезных выводов. Это не в характере губернатора», — резюмирует один из единороссов в губернаторской команде, который полагает, что ни Юрию Петухову, ни Андрею Клюзову по итогам выборов беспокоиться не стоит.

Федеральные политические эксперты, с которыми беседовал корреспондент «Континента Сибирь», тоже скептически относятся к вероятности отставок в политическом блоке Новосибирской области по итогам президентской кампании. В конце концов столичные кураторы давно знают специфику региона, его протестный потенциал. Было бы странно держать за волшебников представителей властной вертикали на территории. Если бы Новосибирская область внезапно превратилась в электоральный султанат (а в новосибирском штабе были речи о стремлении к «чеченским» результатам), добавило бы это со стороны граждан доверия властной системе, которая все же старается держаться за понятие о проявлениях легитимности?

Прямая речь

Дмитрий ОРЛОВ,

политолог, генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК):



— Явка на президентских выборах в Новосибирской области (63,19%) значительно ниже общероссийской. Полагаю, это серьезный повод для критических оценок федеральным центром работы губернатора Андрея Травникова и «политического» вице-губернатора Юрия Петухова, некоторых других чиновников.

Я думаю, Кремль учтет при этом традиционно невысокую явку в регионе, его протестный характер и значительную роль КПРФ. Прогноз таков: претензии (и серьезные) будут, но отставки маловероятны.

Дмитрий ЕЛОВСКИЙ,

политтехнолог, генеральный директор коммуникационного агентства «ACTOR»:

— 63 % в Новосибирской области — это, конечно, низкая явка. За президента 83 % — средний уровень. Но думаю: с точки зрения власти — это нормальный рабочий показатель для специфического региона, который всегда отличался высоким уровнем протеста, где сильны, в том числе, несистемные оппозиционные силы. Вряд ли от руководства области наверху ждали каких-то выдающихся итогов по голосованию за Владимира Путина или по высокой явке. Сомневаюсь, что последуют жесткие кадровые решения. Точно невероятно, на мой взгляд, что они коснутся в данный момент губернатора. Его команде, скорее всего, предстоит некий товарищеский разбор полетов с обсуждением, что сделано, что можно еще сделать для усиления вертикали власти в регионе.

Андрей ШАЛИМОВ,

социолог, политтехнолог, эксперт по региональной политике:



— 63 % — нормальная явка, средний сбалансированный результат. Нет впечатления, что Новосибирская область переборщила, как Кузбасс. Что хорошего в северокорейских показателях? Есть территории со слишком уж впечатляющими цифрами и есть аутсайдеры. На этом фоне Новосибирскую область просто могут не заметить. Другой разговор был бы, если очень много территорий не вытянули явку или результат за Путина, тогда и с Новосибирской области был спрос.

По стране Даванкова от «Новых людей» не пустили на вторую позицию. В Новосибирской области ему удалось выйти на серебро, но ведь не на двузначную цифру (за Владимира Путина — 83,9 %, за Даванкова — 6,4 % — «Континент Сибирь») — так что какие могут быть претензии?

В работе политического блока регионального правительства нет особого провала, просто в области не так много крупных предприятий для значительного повышения административной мобилизации.

Андрей ПАНФЕРОВ,

первый вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области:



— Если сравнить нынешние выборы президента на территории Новосибирской области с кампанией шесть лет назад, полученные результаты по явке и по голосованию за лидера страны я воспринимаю как успешные. Наш регион проделал большую работу.

Впереди подробный анализ итогов со стороны как областного, так и федерального руководства. Считаю, есть над чем подумать. Во-первых, упала явка в Новосибирске. Во-вторых, не может не привлекать внимания ситуация в Академгородке, в частности на участке в НГУ.

Интересно, что в Новосибирске, где десять лет у власти находился лидер местных коммунистов, КПРФ продемонстрировала третий результат, на их нише заявили о себе «Новые люди».

Для меня главное, что за Владимира Путина проголосовали рекордное количество избирателей. Остальные оценки и планы Москва поставит каждому региону и каждому губернатору.

Кирилл ПОКРОВСКИЙ,

председатель бюджетной комиссии Совета депутатов Новосибирска:



— Исторически Новосибирскую область всегда отличали некоторые проблемы с явкой. Что касается включенности в процесс, на мой взгляд, регион показал хорошую предвыборную мобилизацию: депутаты практически безвылазно работали на округах, встречались с коллективами. Чувствовалась общее стремление доказать всему миру, что мы действительно едины. Мне кажется, у нас получилось: никогда еще процент поддержки лидера государства не был столь высоким. Никакие протестные акции не смогли этому помешать.

Лично мне итоги кампании кажутся вполне достойными. На моем округе в Ленинском районе Новосибирска за Владимира Путина проголосовали 86 % избирателей. Думаю, что досрочный уход Анатолия Локтя с поста мэра города не отразился на результатах, так как это все же выборы федерального уровня, большой всероссийский проект.

Конечно, по сравнению с соседними регионами может показаться, что Новосибирская область проседает. Но для Кузбасса и Тывы это исторически стабильные показатели.

Валерий ИЛЬЕНКО,

председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания Новосибирской области:



— Как член регионального штаба по избранию Владимира Путина, полагаю, что со своей задачей мы справились. Есть вопросы к некоторым муниципальным образованиям, к районам города, но это единичные истории. Думаю, искать крайних нет смысла: в Новосибирске долгое время мэром был лидер КПРФ, система была выстроена определенным образом, что и сказывается на результатах. Думаю, cо своей стороны главы сделали все, что от них зависело. Такой явки в Новосибирской области раньше не было, я считаю это историческим событием.