Обнародование перечня кандидатов, которых поддерживает «Умное голосование» вызвало оживление на политическом пространстве Новосибирска: наблюдатели рассуждают о справедливости критериев включения в УГ отдельных имен, а некоторые кандидаты из списка спешат откреститься от помощи несистемщиков. Возникает и вопрос о соответствии оппозиционного «Умного голосования» заявленной цели об усложнении кампании кандидатам от власти.

Действия оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020» в этот предвыборный период создавали впечатление энергичной и по мнению отдельных комментаторов достаточно нахрапистой кампании. В последние дни перед голосованием несистемный союз даже открыто кинул клич о большой встрече с кандидатами. Она запланирована на пятницу рядом с мэрией, которую об этом, по крайней мере, к позднему вечеру четверга не уведомили. Как сказал корреспонденту«Континента Сибирь» один из лидеров оппозиционного союза Сергей Бойко, «встреча с избирателями не требует уведомления. Мы не планируем использовать звукоусиливающее оборудование». Другие представители коалиции в беседе с «КС» допустили, что на сбор может прийти несколько сотен человек. Со стороны местных оппозиционных лидеров достаточно смелый и даже провокационный шаг.

Он несколько контрастирует с итогами включения кандидатов в «Умное голосование» – одного из основных проектов, с которым ассоциируют несистемную коалицию их союзники, им «сочувствующие» и просто наблюдатели. 8 сентября команда открыла доступ к рекомендациям УГ на выборы в городской Совет и Законодательное собрание Новосибирской области. Интересно, что в перечне оказались выдвиженцы, которым сама власть явно «расчистила» округа. Оживление на политическом поле вызвали и публичные заявления некоторых фигурантов списка с отказом от поддержки УГ. Ранее на страницах «КС» это сделал координатор новосибирского регионального отделения ЛДПР Александр Щербак. Позже коммунист из Заксобрания Вадим Агеенко и депутат горсовета от ЛДПР Евгений Лебедев потребовали убрать их имена из УГ.

9 сентября один из первых лиц коалиции, Сергей Бойко, в своем эфире показал запись ликбеза об УГ от еще здорового лидера несистемной оппозиции Алексея Навального. Тот пояснял, что в Новосибирске, где произошла «смычка между «Единой Россией» и КПРФ», нельзя «топить» не только за ЕР, но и за коммунистов» – особенно по городу, «но и по области». Хотя по стране поддержка КПРФ в УГ – обычное дело.

В том же эфире один из единомышленников Навального привел пример «предварительной расторговки» округов между единороссами и коммунистами на 22 округе в Заксобрание Новосибирской области. Он акцентировал внимание, что кандидат от ЕР Алексей Рассказов не потратил на кампанию ни рубля. В отличие от выдвиженца КПРФ Андрея Жирнова и самовыдвиженца Ильи Полякова, основательно вложившихся в конкуренцию. УГ рекомендует голосовать за председателя совета директоров ГК «Стрижи» Илью Полякова.

Автору этих строк несколько источников (среди них не только соперники Полякова, но и представители областной власти, то есть «Единой России») рассказали о причинах выдвижения на 22-м округе технического кандидата от ЕР. Именно так выглядит неформальная поддержка Ильи Полякова со стороны единороссов. Оказывают они ее не только для того, чтобы фракция КПРФ потеряла представителя в случае проигрыша Жирнова, но и чтобы у фракции ЕР был шанс приобрести сторонника за счет «самодвига», заручившегося подмогой по разным фронтам.

В своем эфире Сергей Бойко высказывает мнение, что к ЕР примкнет и ректор НГУ Михаил Федорук. Тот баллотируется в региональный парламент как самовыдвиженец, однако его открыто поддержал губернатор и секретарь новосибирского отделения ЕР Андрей Травников. ЕР выставила одномандатником на округе исполнительного секретаря районного отделения партии Анну Незбудей. Бойко признаёт, что присутствие в ЗС ректора лучшего вуза Новосибирска, который должен стать центром развития Академгородка в ближайшие годы, является закономерным и логичным. Однако… оппозиция против. Тот факт, что и ЕР считает это «закономерным и логичным», достаточен для Бойко, чтобы призвать голосовать против Федорука.

На 22-м округе «независимый» Илья Поляков действительно составляет реальную конкуренцию коммунисту Андрею Жирнову. И ставка на сильного самовыдвиженца со стороны УГ никак не противоречит проекту, если бы только не главный лозунг о противодействии кандидатам, которых поддерживает ЕР.

Впрочем, по некоторым другим округам УГ поддерживает коммунистов. Что тоже вызывает вопросы, если вернуться к словам Навального об особенностях новосибирской кампании, где прилично быть в оппозиции не только единороссам, но и коммунистам. Сам Сергей Бойко, рассуждая о бюллетенях с партийными списками в Заксобрание, предлагает не голосовать ни за ЕР, ни за КПРФ.

Поддержка большого количества выдвиженцев КПРФ вызвала бурную реакцию в соцсетях. Странно выглядели и слова представителя штаба Навального в Новосибирске Андрея Гладченко о всего «двух» поддержанных УГ коммунистах. Представитель коалиции упомянул об этом в своем посте, где решил публично дать некоторые пояснения по «Умному голосованию».

Активные и любопытные пользователи интернета вручную«пробили» все рекомендации УГ, чтобы выяснить: представителей КПРФ в списке УГ в разы больше, чем два. Один в горсовет и 16 – в Заксобрание. То есть чуть меньше, чем в половине всех существующих одномандатных округов в региональный парламент – их всего 38.

Двое из поддержанных УГ коммунистов – действующие парламентарии Роман Яковлев и Вадим Агеенко. Последний разместил открытое обращение на своей странице, где попросил вычеркнуть своего имя из «Умного голосования». Он отметил, что кураторы УГ просто «примазываются» к будущей победе и без того проходного кандидата.

Андрей Гладченко объяснил: выбор пал на Агеенко, так как он – реальная альтернатива помощнице единоросса Сергея Бондаренко, депутата горсовета. Но некоторые считают Агеенко по сути «безальтернативным» на округе. Депутат четырех созывов, он идет на пятый срок, побеждал и в более конкурентных, чем нынешняя, кампаниях. Плюс Центральный район Новосибирска, где выдвигается Агеенко, – фактически вотчина коммунистов. Словам парламентария, что он «не нуждается в поддержке» УГ, нетрудно верить.

Интересно, насколько нуждается в поддержке УГ коммунист, действующий депутат Роман Яковлев? Против него ЕР выдвинула Владимира Карпенко, это подчиненный Виктора Кушнира, единоросса из ЗС. На праймериз ЕР Карпенко набрал целую дюжину голосов– занял пятое место среди других участников внутрипартийного голосования по округу. Понятно, что УГ «ставит» на «соперников» единороссов с большими шансами на победу, а на округе Яковлева – всего три кандидата.

Факт, что на ряде округов УГ поддерживает очевидно проходных кандидатов – повод для дискуссий. В этом смысле показателен пример Натальи Пинус. В начале кампании коалиция даже никого не выставила в горсовет на этой территории, потому что она вполне устраивала оппозиционную команду как независимый и активный кандидат. Но на ее округе неожиданно выдвинулась известный общественный деятель и бизнесмен Анастасия Близнюк, чья кандидатура способна «разорвать» голоса, которые могли бы стекаться исключительно Пинус. Непосредственно перед выборами гарантии на поддержку Пинус от УГ испарились. Депутат никогда, в отличие от Агеенко или, например, лидера новосибирских справедливороссов, не чуралась поддержки несистемного альянса. Пусть официально и не примкнула к коалиции.

Из источников, близких к депутату, корреспонденту «Континента Сибирь» известно, что некоторое время до старта голосования Сергей Бойко не реагировал на сообщения Натальи Пинус. Интриги добавляла не столько неясность вокруг того, на чьей стороне окажется УГ, сколько активно распространяемые в политической тусовке слухи о небескорыстности поддержки проекта.

Ровно две недели назад на вопрос корреспондента «Континента Сибирь» о перспективах включения Пинус в рекомендации УГ Сергей Бойко ответил: «Пока решения нет». Через четыре дня депутат рассказала «КС», что встреча с Бойко наконец состоялась. Кандидаты обсудили стратегию «Умного голосования». Пинус спросила представителя коалиции: может ли что-то или кто-то повлиять на независимость решений о поддержке того или иного выдвиженца на округе. «Сергей меня заверил, что на переговоры и сделки коалиция не идет. Я искренне рассчитываю, что «Умное голосование» будет максимально объективным и соответствовать тем постулатам, которые были заявлены на старте проекта», – отметила Наталья Пинус в беседе с корреспондентом редакции.

Сегодня имя Натальи Пинус стоит в УГ. По сведениям собеседников «КС» из коалиции, кураторы «Умного голосования» ориентировались на рейтинги «внутренней социологии». Сергей Бойко в своем эфире упоминал об учете мнений людей, зарегистрированных на сайте УГ. То есть, если бы в опросах опережала бы Анастасия Близнюк, в рекомендациях появилось бы ее имя.

Разумеется, все гениально просто. Но не мудрее бы выглядели предложения УГ, если те, кто рулит процессом, например, проанализировали долю участия ЕР и КПРФ в борьбе против Пинус?

Сергей Бойко рассказал корреспонденту «Континента Сибирь», что имена в список вносил аналитический отдел в Москве с учетом в том числе оценок местного штаба по активности кампании. «Коалиция отдельно. Это проект городских активистов. Умное голосование отдельно. Это проект штаба Навального. Решения по кандидатам вносил УмГ принимались исходя из электорального исследования: социология + анализ прошлых выборов + исследование активности кампании», – пояснил Сергей Бойко в кратком комментарии о нюансах включения кандидатов в «Умное голосование».

Нельзя пренебречь мнением, что тактика – включать в список заведомо проходных кандидатов – способ «набить цену» «Умному голосованию» перед приближающейся крупной избирательной кампанией в Госдуму. Довольно сложно разложить по частям вклад в победу будущих депутатов со стороны партийных штабов, участников выборов и собственно УГ. Но имена из «списка Навального» в любом случае останутся в истории «Умного голосования».

Андрей Гладченко так и сказал коммунисту Агеенко: «Через пять дней вы станете депутатом при поддержке Навального. Живите теперь с этим». И Агеенко вряд ли будет одинок. Есть и другие кандидаты не из коалиции, но из списка УГ, чье попадание в депутатский корпус не вызовет особого изумления.

Своих кандидатов у коалиции всего 31 – все по горсовету. Также поддержку получили четыре «союзника»не из коалиции. На выборах в Совет депутатов Новосибирска разыгрывается 50 мандатов. В Заксобрание –38, куда оппозиционный союз «Новосибирск 2020» не выдвигал ни одного своего кандидата. Среди рекомендаций УГ по горсовету 1 выдвиженец от КПРФ, 1 – от Родины, 4 – от ЛДПР, 6 – от «Справедливой России». В региональный парламент УГ советует голосовать за 2 самовыдвиженцев (один из них Илья Поляков), за 16 представителей КПРФ, 11 – ЛДПР, 5 – «Родины» и четырех справедливороссов.

Политконсультант Александр ПОЖАЛОВ:

– Из тех, кого рекомендовало «Умное голосование» во время выборов в Мосгордуму (МГД), во фракцию ЕР и внепартийную провластную группу «Моя Москва» не вступил никто, просто часть технических кандидатов от «Справедливой России» и несколько лояльных коммунистов стали голосовать за власть по ключевым раскалывающим вопросам (типа избрания спикера или изменения регламента не в пользу оппозиции). Однако они ещё до выбора УГ всеми рассматривались как удобные власти, один из них был «двойником» не зарегистрированного оппозиционера, и это знали в самом УГ. Также УГ в округе поддержало внука Зюганова, хотя под него изначально расчистили округ, и все знали, что он из «согласованного списка».

Ошибок УГ в округах оказалось 3-4, что, собственно, и позволило власти сохранить большинство в МГД уже на момент объявления их результатов. Кандидаты, прямо поддерживаемые мэрией или удобные ей, проиграли «только» 20 округов из 45. С другой стороны, без УГ и продолжения лидерами оппозиции активной кампании в поддержку протестного голосования – у оппозиции (прежде всего, у КПРФ) не случилось бы такого крупного успеха, ведь победило немало коммунистов без каких-то собственных ресурсов на кампанию. Цель УГ – создать для власти напряжённость здесь и сейчас, нанести поражение кандидату от власти (ЕР или согласованному самовыдвиженцу) непосредственно в день голосования, поддержав самого потенциально проходного оппонента. А отнюдь не поддержать настоящего демократа или настоящего оппозиционера, тем более они есть не во всех округах.

Как затем депутаты, поддержанные УГ, будут действовать в думе, как на них влиять – этот вопрос перед собой УГ не ставит. С точки зрения достижения тактических целей – не пропустить основного кандидата власти, пусть даже ценой победы «техника», готового к потом к сотрудничеству с ЕР –УГ в Москве во многом сработало.

Поэтому логично, что у УГ в этом году много поддержанных коммунистов и эсеров в регионах, ведь у них действительно больше шансов победить единороссов. А для сторонних наблюдателей картина будет выглядеть следующим образом: «перед выборами в Госдуму приходите к нам, в УГ, за переговорами о поддержке, так как она действительно работает.

Так что кураторы УГ из Москвы попутно решают тут и задачу капитализации своего проекта к парламентским и масштабным Заксовским выборам в 2021 году, и снова столбят за собой лидерство среди разных предвыборных проектов «внесистемной» оппозиции.

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