Заместитель главы Новосибирска Валерий Шварцкопп, курирующий блок образования и социальную политику, был ключевым представителем городского предвыборного штаба Владимира Путина.

Указ президента РФ № 233 о присвоении государственных наград вышел 3 апреля. В документе перечислены около трех десятков жителей Сибирского федерального округа, среди которых вице-мэр Новосибирска Валерий Шваркопп, сообщает пресс-центр полномочного представительства президента РФ в СФО. По тому же Указу звание Героя РФ получила космонавт-испытатель Анна Кикина.

63-летний вице-мэр Валерий Шварцкопп удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Заместитель главы Новосибирска — член партии «Единая Россия», он представлял городской штаб Владимира Путина наряду со спикером Совета депутатов, руководителем фракции ЕР в ГС Дмитрием Асанцевым. На пятый срок президент баллотировался как самовыдвиженец.

Ранее «Континент Сибирь» рассказывал, какие «политические» вице-губернаторы после мартовской президентской кампании получили поощрения главы государства. В их числе был, например, заместитель председателя правительства Новосибирской области, глава минрегионполитики Андрей Клюзов.

Здесь можно прочитать, как прошли президентские выборы в Новосибирской области и в других регионах Сибирского федерального округа. Здесь «Континент Сибирь» писал о том, как меняется политическая система в России.