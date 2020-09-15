Подводя итоги выборов в Законодательное собрание Новосибирской области, публикуем предварительные списки депутатов, вошедших в новый созыв. Судя по данным системы «ГАС. Выборы», большинство в парламенте получают единороссы.
Как сообщили в региональном избиркоме, уже обработано более 98% бюллетеней, однако окончательный подсчёт голосов может внести коррективы в приведённый список.
1.Андрей Панфёров («Единая Россия»);
2.Игорь Умербаев («Единая Россия»);
3.Владимир Лаптев («Единая Россия»);
4.Олег Иванинский («Единая Россия»);
5.Александр Кулинич («Единая Россия»);
6.Василий Иваков («Единая Россия»);
7.Олег Подойма («Единая Россия»);
8.Александр Морозов («Единая Россия»);
9.Александр Шпикельман («Единая Россия»);
10.Валентин Сичкарёв («Единая Россия»);
11.Ильгиза Лотфуллина («Единая Россия»);
12.Валерий Бадьин («Единая Россия»);
13.Андрей Шимкив («Единая Россия»);
14.Иван Мороз («Единая Россия»);
15.Елена Тырина («Единая Россия»);
16.Зоя Родина («Единая Россия»);
17.Игорь Гришунин («Единая Россия»);
18.Анатолий Юданов («Единая Россия»);
19.Николай Мочалин («Единая Россия»);
20.Виталий Быков (КПРФ);
21.Константин Антонов («Родина»);
22.Илья Поляков (самовыдвиженец);
23.Александр Калиниченко (самовыдвиженец);
24.Вячеслав Илюхин («Родина»);
25.Иван Сидоренко («Единая Россия»);
26.Вениамин Пак («Единая Россия»);
27.Евгений Подгорный («Единая Россия»);
28.Валерий Червов («Единая Россия»);
29.Дмитрий Козловский («Единая Россия»);
30.Яков Новосёлов («КПРФ»);
31.Роман Яковлев (КПРФ);
32.Дмитрий Макаров (КПРФ);
33.Евгений Смышляев (КПРФ);
34.Сергей Конько («Единая Россия»);
35.Александр Козлов («Единая Россия»);
36.Алексей Андреев («Единая Россия»);
37.Михаил Федорук (самовыдвиженец при поддержке «Единой России»);
38.Вадим Агеенко (КПРФ).
Ранее сообщалось о том, что «Единая Россия» набрала 38,15% голосов в региональном парламенте, получив 27 мандатов. На втором месте оказалась КПРФ с результатом 16,66% и 6 мандатами. Тройку лидеров замкнула партия ЛДПР – у неё 13,61% голосов и 6 мандатов.