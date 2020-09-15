Подводя итоги выборов в Законодательное собрание Новосибирской области, публикуем предварительные списки депутатов, вошедших в новый созыв. Судя по данным системы «ГАС. Выборы», большинство в парламенте получают единороссы.

Как сообщили в региональном избиркоме, уже обработано более 98% бюллетеней, однако окончательный подсчёт голосов может внести коррективы в приведённый список.

1.Андрей Панфёров («Единая Россия»);

2.Игорь Умербаев («Единая Россия»);

3.Владимир Лаптев («Единая Россия»);

4.Олег Иванинский («Единая Россия»);

5.Александр Кулинич («Единая Россия»);

6.Василий Иваков («Единая Россия»);

7.Олег Подойма («Единая Россия»);

8.Александр Морозов («Единая Россия»);

9.Александр Шпикельман («Единая Россия»);

10.Валентин Сичкарёв («Единая Россия»);

11.Ильгиза Лотфуллина («Единая Россия»);

12.Валерий Бадьин («Единая Россия»);

13.Андрей Шимкив («Единая Россия»);

14.Иван Мороз («Единая Россия»);

15.Елена Тырина («Единая Россия»);

16.Зоя Родина («Единая Россия»);

17.Игорь Гришунин («Единая Россия»);

18.Анатолий Юданов («Единая Россия»);

19.Николай Мочалин («Единая Россия»);

20.Виталий Быков (КПРФ);

21.Константин Антонов («Родина»);

22.Илья Поляков (самовыдвиженец);

23.Александр Калиниченко (самовыдвиженец);

24.Вячеслав Илюхин («Родина»);

25.Иван Сидоренко («Единая Россия»);

26.Вениамин Пак («Единая Россия»);

27.Евгений Подгорный («Единая Россия»);

28.Валерий Червов («Единая Россия»);

29.Дмитрий Козловский («Единая Россия»);

30.Яков Новосёлов («КПРФ»);

31.Роман Яковлев (КПРФ);

32.Дмитрий Макаров (КПРФ);

33.Евгений Смышляев (КПРФ);

34.Сергей Конько («Единая Россия»);

35.Александр Козлов («Единая Россия»);

36.Алексей Андреев («Единая Россия»);

37.Михаил Федорук (самовыдвиженец при поддержке «Единой России»);

38.Вадим Агеенко (КПРФ).

Ранее сообщалось о том, что «Единая Россия» набрала 38,15% голосов в региональном парламенте, получив 27 мандатов. На втором месте оказалась КПРФ с результатом 16,66% и 6 мандатами. Тройку лидеров замкнула партия ЛДПР – у неё 13,61% голосов и 6 мандатов.

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