Внутренняя отделка новых общежитий и корпусов Физматшколы новосибирского Академгородка должна завершиться во II квартале 2024 года.

Вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова и министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев 13 марта посетили стройплощадку объектов первой очереди нового кампуса Новосибирского государственного университета и оценили ход строительства.

Согласно графику, первая очередь кампуса НГУ должна быть сдана к лету 2024 года, и на сегодня нет никаких оснований сомневаться в соблюдении этих сроков, отметили представители застройщика. Ирина Мануйлова, в свою очередь, отметила быстрые темпы строительства и объяснила журналистам, почему возводимый объект называют «кампусом мирового уровня».

«Взять, к примеру, оснащение классов нового учебного корпуса Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) НГУ. Такого оборудования для проведения экспериментальных занятий нет ни в одной школе страны, да и в мире этим могут похвастать единичные школы. Это позволяет вести обучение на самом передовом уровне, что, в свою очередь, приносит ученикам физматшколы победы на мировых олимпиадах по различным предметам. Вот эта ориентация на лучшее, заложенная в основу проекта кампуса, и позволяет оценивать его как объект мирового уровня», — объяснила Ирина Мануйлова.

На сегодня первая очередь кампуса готова уже более чем на 75%, полностью ее достроят до конца II квартала этого года, и ученики СУНЦ смогут приступить к занятиям в новых зданиях 1 сентября 2024 года. Работы над объектами второй очереди завершатся уже в следующем году. «После ввода в эксплуатацию нового кампуса число студентов к 2030 году увеличится до 12 тысяч, включая 3 тысячи обучающихся из-за рубежа. Кампус будет включать Научный парк, в нем будут располагаться лаборатории, выполняющие научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по перспективным направлениям», — подчеркнул ректор НГУ Михаил Федорук. Он также напомнил, что на базе СУНЦ НГУ идет не только обучение юных талантов, но и методическая подготовка педагогов Новосибирской области и других регионов по работе с одаренными детьми.

Стоит отметить, что новый университетский кампус строится в рамках национального проекта «Наука и университеты» и считается одним из приоритетных проектов развития области.

Напомним, что ранее Сбербанк и «Ростелеком» выразили готовность помочь в обустройстве кампуса Новосибирского госуниверситета.