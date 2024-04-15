Губернатора Травникова попросили ускорить цифровизацию в строительной отрасли региона

Павел Ганьшин
 
Губернатора Травникова попросили ускорить цифровизацию в строительной отрасли региона
Алексей Колмаков. Фото Михаила Перикова

Глава областного министерства строительства Алексей Колмаков, выступая с докладом об интеграции различных цифровых систем в строительной отрасли региона на оперсовещании правительства Новосибирской области в понедельник, попросил губернатора Андрея Травникова помочь с созданием новой структуры для повышения темпов цифровизации.

Во время своего доклада 15 апреля глава минстроя Новосибирской области констатировал, что развитие и интеграция различных информационных систем и цифровых сервисов в региональной сфере строительства могло бы идти быстрее при наличии отдельного центра компетенций или выделенных подразделений в профильных министерствах области — по словам министра, подобные структуры хорошо себя показали в других российских регионах. Ускорять темпы цифровизации необходимо, в том числе, потому, что с первого июня 2024 года вся проектная документация связанная со стройками, в которых будет участвовать муниципальное и/или региональное финансирование, должна быть оформлена исключительно в цифровом виде.

Глава Новосибирской области в ответ на это предложение заявил, что создание новой отдельной структуры, наподобие центра компетенций, ему кажется избыточным, а вот формирование в профильных министерствах специализированных рабочих групп, которые будут помогать скорейшему решению вопросов, связанных с переходом строительства в «цифру», может быть хорошей идеей. Для дальнейшей проработки этого вопроса Андрей Травников предложил главе минстроя продолжить работу с его заместителем Романом Теленчиновым.

Помимо этого, губернатор поднял тему о необходимости подключения инструментов на основе искусственного интеллекта (ИИ) к решению задач в строительной отрасли. В частности, он поручил проработать вопрос о создании ИИ-системы, которая поможет отслеживать прогресс на стройплощадках с помощью данных, которые размещены в уже существующих региональных и государственных информационных системах. К вопросу создания такого инструмента совместно с главой минстроя было поручено подключиться министру цифрового развития Новосибирской области Сергею Цукарю.

Ранее мы рассказывали, что Новосибирская область подала заявку на особую экономическую зону.

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