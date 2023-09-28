Новый кампус Новосибирского университета, возводимый в рамках национального проекта «Наука и университеты», на слуху, но не все представляют в деталях, что же именно там строится. Старт масштабному проекту дал глава правительства РФ Михаил Мишустин во время своего визита в НГУ. Строительство идет динамично: объекты первой очереди кампуса готовы уже более чем наполовину. «Континент Сибирь» побывал на стройплощадке, посмотрел проектную документацию и пообщался с будущими резидентами территории НГУ-3.

Решение о строительстве нового кампуса НГУ было принято 5 марта 2021 года. Тогда, в ходе своего визита в Новосибирск премьер-министр Михаил Мишустин ознакомился с программой развития университета и поддержал идею радикального обновления его территории. «Я обещаю, что я возьму это на личный контроль. Я об этом еще доложу президенту РФ, который поддерживает все начинания, связанные в том числе с социальными лифтами», — подчеркнул председатель правительства.

Согласно проекту, объекты нового кампуса делятся на первую очередь — учебный корпус Специализированного учебно-научного центра (более известного как Физматшкола) НГУ, досуговый центр СУНЦ НГУ, комплекс общежитий для студентов университета на 690 мест и вторую очередь — Учебно-научный центр Института медицины и психологии, научно-исследовательский центр, корпус для проектной работы студентов с библиотечным пространством нового типа. Строительство профинансировано из средств Федеральной адресной инвестиционной программы (объекты второй очереди), а также за счет благотворительных средств (объекты первой очереди). Общая стоимость строительства (в ценах 2021 года) — более 11 млрд рублей, а площадь возводимых объектов — почти 80 тыс. квадратных метров. Объекты первой очереди должны быть сданы к началу следующего учебного года, а строительство в целом предполагают завершить к концу 2025 года.

Важное уточнение, почему кампус называют «кампусом мирового уровня». Это не оценка масштаба проекта и не самореклама университета, такой термин содержится в упомянутой федеральной программе, из которой финансируют стройку. В настоящее время подобных кампусов по стране строят девять, и новосибирский — один из них. Каждый проект индивидуальный, и, как утверждается в описании нацпроекта «Наука и университеты», предполагается, что их реализация позволит вывести научную и образовательную деятельность университетов на новый уровень, а также поспособствует созданию единой среды студенческого, научного и бизнес-сообщества.

«С помощью суперкомпьютера будем решать задачи индустриальных партнеров и развивать технологии искусственного интеллекта»

Претензии кампуса на «мировой уровень» подкрепляют также высокие требования к качеству строительства, о которых не раз говорило руководство НГУ и области. К примеру, обновленная Физматшкола получит современные лаборатории, не уступающие тем, что есть в научных институтах, и самый большой школьный планетарий на территории Сибири. В разы вырастет число поточных аудиторий в университете (новый учебный корпус рассчитан на одновременное обучение почти 2000 студентов).

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Значительно расширится и научно-исследовательская инфраструктура университета, в частности, именно на новых площадях разместится Суперкомпьютерный центр «Лаврентьев», о создании которого руководство университета объявило еще несколько лет назад.

Напомним, суперкомпьютеры — это машины, созданные для сверхсложных вычислений, их производительность может быть в миллион раз больше, чем у персонального компьютера, который стоит на вашем столе. Университет планирует использовать этот центр для решения больших задач, которые можно разбить на два подкласса. К первому относятся те, что связаны с численным моделированием и цифровыми двойниками. Это могут быть как чисто технические задачи от индустриальных партнеров по моделированию технологических новинок, планируемых к производству (например, новые типы авиадвигателей), так и чисто научные исследования — построение моделей изменения климата, распространения заболеваний. Второй подкласс задач связан с искусственным интеллектом. Сейчас это направление становится очень актуальным, и мы не раз рассказывали о работе новосибирских ученых в данной области.

Что интересно, в решении перечисленных задач задействованы разные типы вычислителей, и ожидается, что архитектура университетского суперкомпьютера будет гибридной, сочетая обе возможности.

Почему строительство «Лаврентьева» увязано на площадку именно нового кампуса, «Континенту Сибирь» детализировал куратор этого проекта со стороны НГУ, директор Высшего колледжа информатики НГУ Алексей Окунев: «Суперкомпьютер отличается высоким энергопотреблением, мы предполагаем, что его расчетная мощность будет составлять один мегаватт. В старом кампусе НГУ таких свободных мощностей просто нет, они появятся только с введением в строй нового исследовательского корпуса. Далее, суперкомпьютеру требуется очень высокая скорость передачи данных, значит, он должен быть установлен недалеко от тех мест, где они производятся. В нашем случае это консорциум пользователей, куда входит как университет, так и близлежащие научные институты Академгородка, а также строящийся Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ). С точки зрения эксплуатации, скорости передачи данных, эффективно расположить его здесь, поэтому проект суперкомпьютера стал органичной и важной частью нового кампуса НГУ».

Пока кампус строится, ряд работ по организации суперкомпьютерного центра уже идет полным ходом. Да, пока нет помещений, куда можно было бы установить оборудование и проложить коммуникации. Но немаловажной составляющей такого объекта является ядро пользователей, коммьюнити, которое будет говорить на одном языке, решать схожие задачи, обмениваться идеями. Это все крайне важно для эффективности работы. И сейчас параллельно со строительством предпринимаются шаги по его формированию. В частности, прорабатывается вопрос запуска уже в 2024 году пилотного проекта для суперкомпьютерного центра, связанного с созданием больших языковых моделей, таких как всемирно известный ChatGPT. «Мы бы хотели на этом пилотном проекте отработать взаимодействие членов консорциума, научиться распределять время и задачи, посмотреть приоритетность и, соответственно, на конец 2025 года выходить с пониманием, как должны работать в рамках центра, и не тратить на это дополнительное время», — пояснил Алексей Окунев.

«Новый кампус повысит роль университета в федеральных космических миссиях»

Одна из главных задач нового кампуса — развивать сотрудничество вуза с индустриальными партнерами и технологическое предпринимательство в самом НГУ. Это станет одним из критериев при выборе, какие лаборатории и коллективы разместятся на новых площадях (речь про объекты, входящие во вторую очередь строительства). Отбор, как и само строительство, еще ведется, но уже есть несколько кандидатов, успешно его прошедших. Один из таких — Отдел аэрокосмических исследований (ОАИ).

К текущим задачам Отдела относится проектирование бортовой спутниковой аппаратуры для организации орбитальных экспериментов в научных и технологических интересах. В этой части его сотрудники накопили большой опыт. «Можно сказать, НГУ в настоящий момент — это редкий (если не единственный) российский университет, который выполняет полный комплекс опытно-конструкторских работ в интересах космической отрасли — от разработки до летных испытаний», — рассказал нам руководитель ОАИ НГУ Виталий Прокопьев.

Здесь был разработан и изготовлен первый в Новосибирской области космический спутник — сверхмалый аппарат формата CubeSat. Его вывели на орбиту в 2020 году, и хотя такие маленькие спутники считают очень недолговечными, он до сих пор успешно работает. Завершаются летные испытания на космическом аппарате «Скиф-Д» другой университетской разработки — экспериментального комплекса контроля дозы (ЭККД). С его помощью проводилось изучение радиационной обстановки на средней круговой орбите — 8070 км. Это малоизученная и практически не исследованная до настоящего времени орбита, но именно она считается оптимальной для размещения оборудования по обеспечению устойчивой интернет-связью наших районов Крайнего Севера, Арктики, Северного морского пути и кросс-полярных авиатрасс.

Перечисленные проекты вместе с рядом других, аналогичных, положены в основу космического направления Передовой инженерной школы НГУ «Когнитивная инженерия». Текущее же развитие идет в рамках проектов разработки технологий спутникового интернета вещей — участие в проекте «Сфера-Марафон» как абсолютно нового направления для Отдела.

«Появление новой инфраструктуры в кампусе позволит расширить парк имеющегося оборудования для разработки и наземной экспериментальной отработки аппаратуры. А это, в свою очередь, повысит роль университета в федеральных космических миссиях, позволит нам решать новые, еще более серьезные задачи», — уверен Виталий Прокопьев.

В планах ученых — перейти от создания отдельных научных приборов к комплексной разработке «полезной нагрузки» космических аппаратов. Кроме того, НГУ сможет претендовать на роль «головного исполнителя» при создании малых космических аппаратов. И все это будет соответствовать текущей политике госкорпорации Роскосмос по переходу на серийное производство космических аппаратов.

При этом не окажется забытой и основная миссия университета: подготовка квалифицированных кадров. Наоборот, активное участие в отраслевых проектах как раз дает возможность студентам практиковаться на фронтирных задачах. Так готовят инженеров и исследователей, ориентированных на продукт, как для расширения собственного штата, так и для предприятий партнеров и заказчиков. А это и есть один из главных результатов, которых ждут от НГУ по итогам обновления его кампуса.

Продолжение следует. «Континент Сибирь» планирует дальнейшие публикации о том, какие ожидания связаны в Академгородке с предстоящим перезапуском университетского кампуса, и приглашает к разговору об этом представителей академического сообщества.