Летом 2023 года на улице Мусы Джалиля в Новосибирске открылся новый парк. Компания ЦФТ облагородила территорию возле своего офиса: теперь здесь пешеходный бульвар с лавочками, беседками и цветниками, светящиеся качели, экопарковка и зона воркаута. Насколько интересным вышел очередной проект новосибирского IT-гиганта?

Справка: Центр Финансовых Технологий (ЦФТ) — финтех-компания, основанная в 1992 году в новосибирском Академгородке. Известна такими брендами, как платежная система «Золотая Корона», федеральная система «Город», процессинговый центр «КартСтандарт», интернет- и мобильный банк Faktura.ru.

Тренд последних лет — скверы и парки, созданные компаниями на своей территории. Часто такими проектами занимаются застройщики: недавно «Континент Сибирь» писал о проекте от компании «Стрижи» и открытии парка «Ельцовский» от «Химметалла». ЦФТ — редкий пример IT-организации в этом ряду.

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В ЦФТ стремятся сделать «новую достопримечательность» Академгородка — читаем на официальном сайте проекта. Парк площадью 6500 кв. метров начали создавать еще в 2022 году. Тогда компания дождалась разрешения мэрии на снос, замену, пересадку и обрезку растительности. Перед стартом работ ученые из Центрального ботанического сада СО РАН провели экологическую и дендрологическую экспертизу участка. По их рекомендациям проводили вырубку аварийных деревьев и больных кустарников. Еще на первом этапе работ занялись благоустройством и озеленением участка, проложили сети и установили твердые покрытия.

В 2023 году разместили беседки и качели, лавочки и навесы-трибуны. Сделали освещение и обустроили спортивную площадку. В пресс-службе компании сообщили, что работы по благоустройству планируют завершить к концу октября. Тогда же собираются установить арт-объект. Правда, пока не уточняют, что это будет. Возможно, «рука с компьютерной мышью» — ЦФТ ведь IT-компания.

Уже на входе в парк планировка приятно удивляет низкими бордюрами на съездах с тротуаров. Деталь малозаметная для спешащего по своим делам пешехода, зато ощутимая для велосипедиста или родителя с коляской. Много мест для отдыха — это и лавочки с узорами в основании, и трибуны под навесами, и беседки с цветниками. Мусорные урны искать не придется — они у каждого сидячего места. На тренажерах разместили крючки для одежды и подставки для бутылок и стаканов. Для водителей предусмотрели экопарковку — автомобили стоят на решетках, под которыми растет трава.

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За порядком следит сама компания ЦФТ, поэтому здесь оборудованы камеры наблюдения, установлены фонари и подсветка. По задумке авторов проекта смещение акцентов в освещении создает разные «эстетические сценарии» пространства: «летний» и «зимний», «дневной» и «вечерний». Главный символ парка — качели, светящиеся в темноте. Их иллюминация придает еще больше атмосферности прогулкам в вечернее и ночное время.

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Правда, есть и недочеты. Лавочки широкие и удобные, но не у всех из них оборудована спинка. Не везде на клумбах грунт ниже уровня твердого покрытия — сильный дождь превратит землю в грязь и увеличит количество луж. Наконец, в одном месте из твердого покрытия выступает труба — возможно, это часть конструкции будущего арт-объекта.

Итак, у «ЦФТ – Парка» есть все шансы стать новой достопримечательностью если и не всего Академгородка, то его Нижней зоны точно. Днем здесь не очень людно, зато вечером иллюминация и светящиеся качели необычной формы всегда притягивают прохожих.