Известные новосибирцы прокомментировали «Континенту Сибирь» выставку знаменитого Василия Сурикова в Новосибирском художественном музее. НГХМ собрал полотна художника из ведущих российских галерей, развернув уникальную экспозицию, которую просто невозможно пропустить. Но и она не так чтобы совсем легко пропускает желающих к своим внутренним смыслам.

«Когда-то мы мечтали, чтобы хотя бы одно из великих полотен Василия Сурикова было выставлено у нас. И даже предположить не могли масштабов исполнения этого, как тогда казалось, несбыточного желания», — признаются опытнейшие сотрудники, старожилы Новосибирского государственного художественного музея. Тридцать девять работ Мастера — в рамках одной экспозиции! Такие родные, знакомые нам еще по школьным учебникам «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем», «Взятие снежного городка»…

Выставку, посвященную 175-летию со дня рождения великого сибирского художника, уже посетили свыше 16 тысяч человек. И поток гостей не иссякает. Некоторые ходят по залам часами, с благоговением замирая перед каждой работой. «Посмотри, как сияют иконы! Ну, как такое можно было изобразить?» — слышен шепот возле картины «Посещение царевной женского монастыря».

Печальная участь царевен средневековой Руси, которым не суждено было выйти замуж за равного, а потому обреченным на постриг в монахини, поразила Сурикова после прочтения им книги Ивана Забелина «Домашний быт русских цариц». Юную красавицу-царевну он писал со своей внучки Натальи Кончаловской. А вот и сам художник — его внутренний свет, глубину творческой натуры гениально передал Иван Крамской в портрете, ставшем хрестоматийным. Эти и многие другие полотна предоставила для выставки Государственная Третьяковская галерея. Своими живописными сокровищами на время поделились также Государственный Русский Музей, Красноярский художественный музей имени В. И. Сурикова, Музей-усадьба В. И. Сурикова, Музейный центр «Площадь мира» и Алтайский краеведческий музей. Собиралось все буквально по крупицам. Многие творения Василия Ивановича впервые встретились в рамках одной экспозиции!

Особенно интересно в этом отношении счастливое, пусть и временное, воссоединение двух доселе незнакомых друг с другом сестриц – картин, под общим названием «Вид памятника Петру Первому на Сенатской площади в Петербурге». Обе родились в 1870-м, когда Суриков еще учился в Академии художеств. Только первая, та, что получила постоянную прописку на родине своего создателя, в Красноярском художественном музее, написана летом. То есть автор по памяти воспроизводил заснеженный пейзаж. А спустя полгода решил сам себя проверить и уже с натуры изобразил тот же сюжет. Сугробы заискрились, появились новые блики, тени углубились… Сегодня эта картина – достояние фондов Государственного Русского музея. Так что у нас с вами есть уникальная возможность сыграть в игру «Найди отличия». Признаюсь, это затягивает! И помогает понять один из главных творческих принципов Сурикова: «ничего от себя, всё с натуры».

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Только два города России удостоились чести принимать эту невероятную выставку: Красноярск (что логично, ведь это родина великого живописца) и Новосибирск. Как удалось сделать так, чтобы шедевры Сурикова приехали к нам? Директор Новосибирского государственного художественного музея Екатерина Болдырева сообщила подробности «Континенту Сибирь»:

– Всю зиму мы вели переговоры, старались для наших гостей. И очень благодарны Министерству культуры РФ за огромную поддержку. Естественно, финансовая составляющая выставки – огромная. Ведь работы Сурикова бесценны. Одна только доставка стоит немалых средств, не говоря уже о страховке. В рамках национального проекта «Культура» все стало возможным. С точки зрения организации, это сложнейший проект. Мы выполнили его в рекордно короткие сроки, потому что до последнего момента решался вопрос по некоторым картинам из Третьяковской галереи. Подобные выставки обычно готовятся по два года, а мы ее собрали за два с половиной месяца. Специально под нее сделали ремонт, новое освещение. Это была колоссальная командная работа, где каждый внес свою лепту, чтобы выставка Сурикова открылась в Новосибирске! И когда меня спрашивают, что я испытала, узнав, что этому проекту быть, отвечаю: небывалую радость, которая быстро сменилась чувством глубокой ответственности, желанием сделать такую выставку, чтобы она стала знаковой в жизни каждого человека. Так оно и вышло! Еще на подготовительном этапе большой интерес к экспозиции проявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Лично присутствовал при раскатке с вала одной из жемчужин выставки – монументального полотна «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем». Для того, чтобы занести вал с этой во всех смыслах великой работой (ее размер — три на шесть метров), сотрудникам музея пришлось снести дверь. Позже глава региона поучаствовал в торжественном открытии выставки. А не так давно посетил ее вместе с заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко. Губернатор подчеркивает: «Выставка Сурикова в Новосибирском художественном музее – это историческое событие не только для Новосибирска и Новосибирской области, но и для всей Сибири».

В беседе с «Континентом Сибирь» научный руководитель Института археологии и этнографии СО РАН академик РАН Анатолий Деревянко подтвердил слова губернатора:

— Это, конечно, большое достижение! Одни из лучших полотен художника Василия Сурикова имеют возможность увидеть не только новосибирцы, но и жители соседних регионов. Многие из тех, кто приезжают сюда с Алтая, Хакасии, Кемеровской и Томской областей, стремятся попасть на экспозицию. Часть картин не вывозилась на передвижные выставки многие-многие годы. И благодаря организаторскому таланту сотрудников музея сибиряки теперь знакомятся с этими произведениями. В последнее время наш художественный музей преобразился, почти не уступает ни в чем ни московским, ни санкт-петербургским.

А вот мнение ректора Новосибирского государственного педагогического университета, доктора биологических наук Алексея Герасёва:

— На выставке картин Василия Сурикова возникло ощущение, что я нахожусь в столице. Большое искусство пришло к нам! Конечно, как ректор университета, в котором есть свой Институт искусств, я особенно рад, что у наших преподавателей и студентов появилась замечательная возможность не выезжая из города познакомиться с работами великого мастера. С учетом амбициозных планов руководителя художественного музея Екатерины Валентиновны Болдыревой мы договорились заключить договор, чтобы на постоянной основе организовать поток наших ребят в музей. Ведь более половины учащихся – иногородние, съехались со всего Сибирского федерального округа. И, конечно, далеко не все бывают в картинных галереях, видят такие известные на весь мир работы. Необходимо приобщать будущих учителей к высокому искусству.

И не только будущих. На прошедшем только что съезде сельских учителей губернатор Андрей Травников в своем приветственном слове очень советовал педагогам «встретиться» с Суриковым. В результате в книге отзывов художественного музея появилась запись: «Спасибо огромное за чудо, которое сегодня с нами случилось!»

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко (фракция «Единая Россия») взял за правило организовывать культурно-просветительские поездки для жителей своего округа:

— Из Болотного, Мошкова, Колывани регулярно возим группы в художественный музей. Ведь когда начал вникать в этот вопрос, осознал, что многие никогда здесь не бывали. После посещения выставки Сурикова было множество благодарных отзывов. Это бальзам на душу! Выставка, действительно, впечатляет. Одно дело, когда видишь репродукции в книгах, и совершенно иные чувства рождаются, когда перед тобой подлинник. Ты словно погружаешься в картину, становишься ее участником. А когда смотришь на этюды к работе «Боярыня Морозова», начинаешь лучше понимать, как художник создает отдельные образы, и как потом они объединяются на эпическом полотне.

«Боярыни Морозовой на выставке нет. Но боярыня Морозова на выставке есть!» — верно подметил один из гостей. Действительно, сама картина по причине своего состояния – невыездная. Но дизайнер выставки, художник Константин Прусов нашел весьма изящное решение, которое высоко оценили даже в Третьяковской галерее: разместил на стене черно-белую копию знаменитой картины, а на ней – этюды с образами персонажей.

Завораживают зрителя и зарисовки героев для грандиозного полотна «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем». Что уж говорить о самой картине, в нее можно всматриваться бесконечно. Для удобства вдумчивого зрителя сотрудники музея заботливо организовали сидячие места. Ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А. Д. Крячкова Наталья Багрова напоминает:

— Полотно «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем» создавалось Суриковым с 1891 по 1895 год. Столкновение двух стихий — такова была задумка автора, воплощённая в изображении захватывающего исторического события. Известно, что сам Николай II приобрёл полотно за огромные по тем временам деньги – 40 тысяч рублей, а уже через месяц им был подписан указ о создании «Русского музея императора Александра III». Ныне это Государственный Русский музей, где и хранится шедевр Сурикова. Теперь просмотром этой внушительной работы, которая впервые за 84 года покинула стены своего музейного дома, горожане и гости Сибирской столицы могут насладиться в Новосибирском художественном музее. Он во главе с директором Екатериной Валентиновной Болдыревой продолжает радовать сенсациями культурной жизни нашей области. И экспозиция, посвященная 175-летию выдающегося живописца, признанного во всём мире, но которого с особенной теплотой почитают на Сибирской земле, стала одним из самых ярких событий этого лета!

С большой теплотой о выставке отзывается директор Института экономики и организации промышленного производства СО РАН академик РАН Валерий Крюков:

— Мое детство прошло в Красноярске. Поэтому Суриков мне особенно близок и дорог. А выставка значима и актуальна по нескольким обстоятельствам. Во-первых, сейчас в очередной раз происходит поворот нашей страны на восток. Василий Иванович в своих полотнах зримо и образно показывал, что Московская Русь стала Россией, когда приросла Сибирью. Во-вторых, я зашел на выставку и увидел лица сибиряков. Главное богатство Сибири – это люди. Причем, люди самые разные, это видно и по портретам, написанным Суриковым, и по его монументальным полотнам. За то, что сумел показать огромный человеческий потенциал, которым располагает Сибирь, ему особое спасибо. Осознание роли сибиряков в историческом, художественном контексте – вот что меня больше всего потрясло и в очередной раз вдохновило. Не так давно я был в Красноярске, ходил в дом Василия Ивановича. Мне повезло, что там никого не было, удалось тихо посидеть… Все сохранилось: атмосфера сибирского дома, казаков, которые пришли и обустроились здесь. Они понимали себя частью этого мира, а этот мир – Россия. И выставка, на мой взгляд, хорошо структурирована именно с той точки зрения, что она показывает искания Василия Ивановича и нашу дорогую, близкую, всеми нами любимую Сибирь.

Директор НГХМ Екатерина Болдырева как организатор такого яркого и интересного события в культурной жизни Новосибирска и Сибири продемонстрировала свой потенциал арт-менеджера высокого уровня. Но она также намечает устроенной НГХМ экспозиции контуры исторического и политического смысла:

— Эта выставка имеет огромное патриотическое значение. В историческом прозрении Сурикову, пожалуй, нет равных среди художников XIX века. Ведь каждый его сюжет – это какой-то переломный момент в истории нашего государства. «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова», «Переход Суворова через Альпы»… Василий Иванович – великий патриот. И сейчас, когда мы говорим о той политической ситуации, в которой находится Россия, о том историческом периоде, в котором мы живем, эти работы позволяют по-новому взглянуть на роль нашей страны и на роль Сибири. Ведь «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем» – это духовный гимн Сибири. И кто прочтет его, тот поймет, кто такие сибиряки, и что именно за Сибирью будущее.

Вполне закономерно, что по сведениям источников «Континента Сибирь» и руководители, и сотрудники федеральных силовых ведомств в Новосибирске не упустили случая вживую посмотреть на знаменитые картины Сурикова, иногда сложные и шокирующие. Понятно, что со времен Эсхила и Перикла большое искусство – это всегда немного вызов и приглашение к чему-то большему. Наглядная «картина маслом» русских конкистадоров, прибывших продемонстрировать превосходство в вооружении автохтонным обитателям Сибири, заставляет неметь некоторых перспективных комментаторов. Аллюзий-то столько, что не соберешься с мыслями. И не обязательно исторических – вневременнных не менее того: а что, если у художника-провидца отобразился универсальный визит «федералов», дырявя супостата наводящих порядок в дырявой отдаленной провинции, невесть что о себе возомнившей и в результате успешно «демилитаризованной»? Вот, скажем, абстрактная проверка центральным аппаратом абстрактной силовой структуры своей абстрактной местной команды подпадает под это архетипическое полотно? Ведь как всем известно из нашей патриотической практики, такие эпизоды вызывают заметные подъемы вдохновения, явные расцветы художественных способностей и творческие перерасходы масла, елейного и иного. А то: не подмаслишь – не нарисуешься, сурово констатирует отечественный фольклор.

Впрочем, возможна ведь и иная интерпретация бойцов, палящих во врага. Перспектива, как палка о двух концах, переворачивается и что мы видим? Стрелки, вооруженные пищалями, по мановению автора вызывают эффект соучастия, вскидывая стволы «от первого лица», целясь во врага от имени зрителя. И кто тот зритель, и кто тот враг? Зависит, очевидно, от точки зрения. От местности зрения. Вот мы тут. А вот они пришли, дикари ордынские, по наши души, так мы им сейчас… О чем интересно безмолвствует за спинами стрелков явно скуластенькая черноволосая девушка на одном из фото в галерее?

Экспозиция в НГХМ будет работать до 15 октября. Но лучше не откладывайте ее посещение на неопределенное завтра. Время летит быстро, можно и не успеть на встречу с Суриковым. А Новосибирский государственный художественный музей, подняв для самого себя планку на такую высоту, опускать ее не склонен. Впереди другие амбициозные проекты. Так, например, 30 ноября здесь откроется выставка предметов, прописанных по адресу: город Москва, Красная площадь, дом 1. Государственный исторический музей предоставит сибирякам возможность увидеть серебро XVIII века. А вот о планах на следующий год сотрудники музея загадочно молчат, но гарантируют, что сибиряки будут ещё больше поражены увиденным.