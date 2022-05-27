Соответствующие договоренности были достигнуты во время посещения производственной площадки компании Sitronics Group в Новосибирске представителями руководства университета.

Напомним, что российская ИТ-компания Sitronics Group (входит в Группу АФК «Система») реализовала в 2021 году технологичный проект по производству отечественного серверного оборудования на базе основанного Андреем Бекаревым завода «Лампирис» в Новосибирской области.

В этом году компания выпустила тестовую партию серверов на процессоре «Эльбрус-8СВ». В разработке компании заинтересован Новосибирский государственный университет (НГУ). Делегация университета в мае посетила производственную площадку Sitronics Group. Результатом визита стали договоренности о сотрудничестве по ряду направлений.

«Мы договорились о доступе университета к одному из тестовых серверов Sitronics Group и планируем использовать его для обучения студентов. Одновременно будем решать, какие исследовательские проекты сможем на нем запустить. А главное, в ходе тестирования мы выясним, может ли это оборудование быть использовано в составе суперкомпьютерного центра», — рассказал изданию «Континент Сибирь» руководитель Суперкомпьютерного центра «Лаврентьев», директор Высшего колледжа информатики НГУ Алексей Окунев.

В компании подчеркивают, что также заинтересованы в сотрудничестве с НГУ. «Новосибирский Государственный Университет — крупнейшая исследовательская научная площадка, которая готовит высокопрофессиональных специалистов, в том числе в инженерных и ИТ-направлениях, которые интересны нам с точки зрения кадрового потенциала. Учитывая наш опыт в сфере цифровой трансформации и производства ИТ-оборудования, мы готовы к сотрудничеству с ВУЗом для реализации совместных проектов, обмена опытом, проведения образовательных экскурсий на производство для студентов», – прокомментировал президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

В НГУ настроены развивать взаимодействие и дальше: «У нас уже есть удачный опыт сотрудничества с АФК «Система», в состав которой входит Sitronics Group. Взаимодействие с таким высокотехнологичным промышленным партнером представляет для нас большой интерес как в области цифровизации высших учебных заведений, так и в реализации проектов, связанных с технологиями искусственного интеллекта, и их промышленного внедрения», — отметил в беседе с нашим корреспондентом директор Центра взаимодействия с органами власти и индустриальными партнерами НГУ Александр Люлько.