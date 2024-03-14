Сделать улицу Ильича в Новосибирске пешеходной предложил ректор НГУ

Ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук считает, что здание торгового центра (ТЦ) на Ильича целесообразно переоборудовать в музей Сибирского отделения РАН, а саму улицу сделать пешеходной. Идеи ректора НГУ по развитию инфраструктуры Академгородка поддержали в правительстве Новосибирской области.

В ходе посещения представителями правительства Новосибирской области стройплощадки нового университетского кампуса ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук рассказал о дальнейших планах развития прилегающей к вузу территории. «К лету этого года будут готовы объекты первой очереди кампуса, в следующем году – второй. Но на этом не надо останавливаться, нужно начинать строить третью и четвертую очереди, к которым, в частности, относятся новые университетские общежития и конгресс-холл. Это позволит снизить отток талантливой молодежи в другие города и, тем самым, даст импульс для развития новосибирского Академгородка и всего региона», — отметил он.

В беседе с корреспондентом «Континента Сибирь» после пресс-конференции Михаил Федорук поделился своим видением развития территории, прилегающей к университетскому кампусу: «Я давно считаю, что здание торгового центра (ТЦ) на Ильича лучше переоборудовать в музей Сибирского отделения РАН, благо, торговых площадок у нас и без того хватает. А саму улицу сделать пешеходной, какой она и была изначально. Это придаст территории вид, более соответствующий статусу научного центра».

Идею ректора НГУ поддержала и вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова. «Мы активно развиваем направление научного туризма и такое культурно-досуговое пространство в центре Академгородка, которое можно создать на улице Ильича, стало бы отличным центром притяжения для его гостей, причем, не только из нашего региона», ─ подчеркнула она в разговоре с «Континентом Сибирь».

Напомним, собственником здания торгового центра является Сибирское отделение РАН и именно от его руководства, в первую очередь, зависит – будут ли подобные предложения претворяться в жизнь или так и останутся пожеланиями.