«Ростелеком» представил комплексное решение по проектированию и строительству «умных» кампусов. Его презентация состоялась в рамках рабочего визита министра экономического развития РФ Максима Решетникова в Новосибирский государственный университет (НГУ).

«Новосибирск — город с собственной экосистемой технологического развития. Здесь сильная научная школа, обладающая внушительным академическим потенциалом. Здесь сосредоточен бизнес, который умеет капитализировать технологии, превращать их в экономический актив. В целом, это отвечает задачам по достижению технологического суверенитета, поставленных президентом. Впечатляет, что горизонт проектных планов исчисляется годами, есть хороший задел на будущее для их реализации», — отметил Максим Решетников, высоко оценив представленные проекты.

По поручению президента России в стране возводится 17 новых университетских кампусов, один из которых — в НГУ. В кампусе будут внедрены новейшие технологии, спроектированные Исследовательским центром в сфере искусственного интеллекта НГУ, партнером которого является «Ростелеком».

Эксперты провайдера ознакомили гостей с собственными разработками в сфере создания передовой университетской инфраструктуры. По данным «Ростелекома», большой интерес аудитории вызвал Технологический кампус роботизации, цифровизации и искусственного интеллекта, обучение в котором предполагает применение цифровых двойников — виртуальных копий производственных ячеек или заводов в целом. Это позволит студентам осваивать все практические аспекты индустрии в интерактивном формате, доступном и дружелюбном.

«Главная идея “умного” кампуса — грамотно объединить физическую и цифровую среду, сделать пространство максимально инновационным и комфортным для обучения и научной работы. Наше технологическое решение — эффективный инструмент по созданию такого объекта и управлению им», — сказал директор по цифровым регионам Сибирского федерального округа ПАО «Ростелеком» Никита Жильцов.

Напомним, в августе прошлого года на площадке форума «Технопром-2023» вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин и ректор НГУ Михаил Федорук подписали соглашение о сотрудничестве в сфере разработки и внедрения ИТ-технологий.