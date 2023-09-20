В настоящее время ведется внутренняя отделка объектов и благоустройство прилегающей территории нового кампуса Новосибирского государственного университета (НГУ).

Продолжается возведение нового кампуса НГУ – одного из приоритетных проектов развития Новосибирской области, реализуемого в рамках национального проекта «Наука и университеты». На днях представители застройщика объектов «первой очереди» кампуса — ООО «СтройГеоХолдинг» — отчитались о том, что готовность перевалила за 50%.

Напомним, что речь идет об учебном корпусе и культурно-досуговом центре для Специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) НГУ, более известного как Физико-математическая школа, а также двух новых корпусах студенческих общежитий, рассчитанных на 1380 мест, которые заменят демонтированное в ходе строительства общежитие № 3. Общая площадь возводимых в рамках первой очереди объектов превышает 37 тысяч кв. метров, а стоимость проекта на 1 мая 2021 года оценивалась в 5,0 млрд рублей. Строительство этих объектов ведется на средства благотворителя.

«В настоящее время ведется работа внутри зданий — монтаж инженерных систем зданий, лифтов, другие работы. Одновременно мы начали заниматься благоустройством территории вокруг объектов, которое планируем завершить до конца этого года», — рассказала главный инженер проекта Айгуль Святобогова.

Она также напомнила, что все работы по объектам первой очереди должны быть завершены следующим летом, чтобы с началом нового учебного года они могли использоваться по своему назначению. И в настоящий момент застройщик выдерживает установленный график.

Параллельно продолжаются работы на площадках объектов второй очереди кампуса (корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центром и научной библиотекой с переходом, научно-исследовательский центр, учебно-научный центр Института медицины и психологии В. Зельмана). Они, как известно, должны быть к третьему кварталу 2025 года.

Более подробно о том, что происходит на стройплощадках, а главное – о том, как новый кампус изменит жизнь НГУ – читайте в ближайшие дни в нашем специальном репортаже.