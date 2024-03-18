По предварительным итогам, на завершившихся накануне выборах главы государства убедительную победу одержал действующий президент Российской Федерации Владимир Путин. За него проголосовали 83,88% избирателей Новосибирской области. Председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив отметил, что выборы показали гражданскую сплоченность и единство новосибирцев.

Жители региона продемонстрировали рекордную за 20 лет явку – в голосовании приняло участие без малого две трети избирателей, а именно 1392596 человек, что составляет 63,19% от их общего числа.

По предварительным данным избирательной комиссии Новосибирской области, на выборах действующий глава государства Владимир Путин набирает 83,88%. У Владислава Даванкова (партия «Новые люди») – 6,4%, у кандидата от КПРФ Николая Харитонова – 4,6%, у Леонида Слуцкого (ЛДПР) – 3,06% поддержки.

В лидерах голосования среди районов Новосибирской области – Сузунский, в нём явка составила 93,33%, Маслянинский район – 89,21% и Кочковский район – 87,31%. В Новосибирске в лидерах – Центральный район — явка 58,79%, Железнодорожный – 58,72% и Советский – 58,38%.

«Это была действительно, и по явке, и по итогам голосования – по-настоящему всенародная кампания. И сам на избирательных участках видел, и от своих коллег – депутатов Законодательного собрания знаю, что люди шли на выборы семьями, с детьми, внуками. С пониманием своей ответственности шли те, кто голосует впервые. Голосовали осознанно и принципиально – за будущее страны, за сильную и независимую Россию. На эти выборы шли даже те, кто скептически относился к прежним избирательным кампаниям. Понимали, что не время оставаться в стороне. Шли голосовать за сильного лидера сильной страны. От имени своих коллег хочу искренне поблагодарить жителей области за гражданскую сознательность, за сплоченность и единство, – подчеркнул Андрей Шимкив. – Вместе мы действительно сила! Это и есть наш общий, главный итог выборов».

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