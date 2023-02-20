Кто из фракции КПРФ поддержал отмену выборов мэра Новосибирска

«Континент Сибирь» узнал имена депутатов Заксобрания, поддержавших отмену всенародных выборов глав Новосибирска и Кольцово. «За» проголосовали не все присутствующие на сессии члены фракции «Единая Россия», а «против» — не все представители депутатской группы КПРФ.

20 февраля прошла сессия Законодательного собрания Новосибирской области, где сразу в двух чтениях парламентарии одобрили отмену прямых выборов глав регионального центра и Кольцово.

«За» были 49 депутатов, 12 «против», трое не голосовали и один воздержался.

Один из вице-спикеров Заксобрания Новосибирской области предоставил корреспонденту «Континента Сибирь» информацию о поимённом голосовании депутатов по законопроекту, ликвидирующему возможность прямого волеизъявления граждан по вопросу выборов мэра Новосибирска и Кольцово.

«За» проголосовали не все присутствующие на сессии члены фракции «Единая Россия», а против — не все представители депутатского объединения КПРФ.

Воздержался от голосования:

лидер новосибирского отделения «Родины» Вячеслав Илюхин .

Не голосовали, хотя были на сессии:

Владимир Анисимов (фракция КПРФ),

Андрей Биль («ЕР»),

Николай Мочалин («ЕР»),

Против голосовали:

Восемь членов фракции КПРФ

Вся фракция «Новые люди» (трое человек)

Александр Тепляков («Справедливая Россия»). Ещё один член фракции, Анатолий Кубанов, не был на заседании.

За отмену прямых выборов мэра голосовали:

Два члена фракции КПРФ Ашот Рафаелян (беспартийный, руководитель Агентства жилищного строительства Новосибирской области) и Никита Галитаров (беспартийный)

Члены фракции «ЕР» (кроме отказавшихся голосовать Николая Мочалина и Андрея Биля)

Фракция ЛДПР

Фракция «Партия Пенсионеров»

Не состоящие ни в одной из фракций ЗС Илья Поляков, Михаил Федорук и Константин Антонов (на выборах выдвигался от партии «Родина»),

По информации «Континента Сибирь», после сессии Никита Галитаров подошёл к спикеру Заксобрания Андрею Шимкиву и сказал, что ошибся во время голосования. По словам источника редакции, руководство КПРФ предложило Галитарову написать заявление с объяснением и предложением дальнейших действий (пояснить, как воспринимать его голос: он «воздержался», «не голосовал» или он «против»?).