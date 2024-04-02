Среди жителей Сибирского федерального округа, получивших грамоты и благодарности главы государства, есть представители региональной власти, которые отвечают за внутреннюю политику. Отличились, в том числе, ключевые сотрудники правительства Новосибирской области и Кузбасса.

1 апреля вышло распоряжение президента РФ Владимира Путина о награждении жителей регионов Сибирского федерального округа. Согласно документу, поощрение от первого лица страны получили 28 человек из разных регионов СФО.

Заместитель председателя правительства Новосибирской области, министр региональной политики Андрей Клюзов удостоился благодарности президента «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Кузбасский вице-губернатор по внутренней политике Ольга Турбаба и заместитель руководителя аппарата главы Иркутской области Елена Терпугова получили почетную грамоту руководителя страны «За активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий», — передает пресс-центр полномочного представительства президента РФ в СФО.

Ранее «Континент Сибирь» писал, как прошли президентские выборы в Новосибирской области и в других регионах Сибирского федерального округа.