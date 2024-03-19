Ресторан грузинской кухни по новосибирской франшизе откроется в Санкт-Петербурге

Ресторан «Хочу Пури» в мае откроется по франшизе в Санкт-Петербурге. Концепция и бренд этих заведений были придуманы в Новосибирске, где и был запущен первый ресторан «Хочу Пури».

Напомним, что первый ресторан «Хочу Пури» площадью 372 кв.м. открылся в августе 2018 года в торгово-развлекательном центре «Аура» в Новосибирске. Его команда ранее в том числе запускала такие заведения, как Peoples, Park Cafe, «Хлеб и Нино», «Баклажани».

На сегодня по франшизе уже открыты рестораны «Хочу Пури» в Москве, Екатеринбурге, Барнауле, Омске, Иркутске, Красноярске, Кемерове, Тюмени, Перми, Набережных челнах, Нижневартовске и Сочи. Новый ресторан, по данным «Хочу Пури», запустится ориентировочно в конце мая. В компании пояснили, что речь идет франчайзинговом партнере без ресторанного опыта, который был гостем заведений «Хочу Пури» в Новосибирске и в Москве. В отличие от Новосибирска, ресторан в Санкт-Петербурге будет открыт не в торговом центре, в формате street-ритейла. Заведение будет запущено на улице профессора Попова.

«Хочу Пури» также готовится к открытию ресторана в Ульяновске в апреле. Речь также идет об отдельно стоящем заведении. Ранее в этот город уже вышла новосибирская сеть «Перчини». В свою очередь «Горячий Цех» по франшизе вслед за Новосибирском и Тюменью в начале мая открывается в Уфе.

Напомним, что в 2022 году новосибирская ГК «Расцветай» вышл на рынок недвижимости Санкт-Петербурга.