Новый ресторан грузинской кухни «Баклажани» запустился на 3 этаже торгового-развлекательного центра «Галерея-Новосибирск». Это уже четвертый кавказский проект от авторов и правообладателей заведений «Хочу Пури», «Чучвара», «Хлеб и Нино».

Открытие нового ресторана прошло 19 ноября. Заведение специализируется на грузинской кухне. Но география блюд была расширена рецептами со всего Кавказа. В частности в меню можно также найти шашлыки, хинкали, баклажаны. Также заведение отличает технология приготовления хачапури в дровяном тандыре.

Стоит отметить, что это четвертая грузинская концепция группы компаний. Ранее были запущены рестораны «Хочу Пури», «Чучвара», «Хлеб и Нино». В 2019 году бренд «Хочу Пури» получил премию «Лучшая концепция России» (номинация «Гастроэкспаты») а в 2020 году «Хлеб и Нино», как ранее писал «Континент Сибирь», стал лучшим в той же номинации. Также в ресторанной группе на сегодня присутствуют бренды европейской концепции («Горячий Цех», TWENTY TWO, PEOPLE’S). На сегодня ресторанная группа специализируется на франчайзинговой модели бизнеса, а география присутствия представляемых ею брендов охватывает Новосибирск, Самару, Нижневартовск, Екатеринбург, Иркутск, Барнаул.

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